Отец 9-летней девочки-вундеркинда объяснил, почему ее грозятся отчислить из МГУ

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Надежда Квашенко
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Отец 9-летней Тепляковой объяснил, почему ее грозятся отчислить из МГУ

Отец 9-летней девочки-вундеркинда объяснил, почему ее грозятся отчислить из МГУ

Фото: ТАСС / Терещенко Михаил

Преподаватели знаменитого вуза не намерены давать поблажки одаренной девочке.

Некоторые преподаватели МГУ имени Ломоносова отказываются находить индивидуальный подход к процессу обучения девятилетней Алисы Тепляковой и грозятся отчислить юную студентку. Об этом «Ленте.ру» рассказал отец девочки Евгений.

«Нам необходимо взаимодействие в индивидуальном ключе с педагогами. К сожалению, очень многие преподаватели на текущий момент высказали такую позицию, что никакого вам не будет индивидуального подхода, ничего не будет», — заявил Тепляков.

По его словам, «существенное количество сотрудников» знаменитого вуза сообщили, что не намерены создавать специальные условия для обучения одаренного ребенка, и Алиса должна будет проходить учебную программу вместе с другими студентами. В то время как сам Тепляков ранее заявлял, что некоторыми «формальностями», к примеру, в виде обязательной посещаемости занятий в случае с его дочерью можно избежать.

Позиция преподавателей заключается в том, по словам отца девочки, что они намерены строго контролировать посещаемость занятий и принимать соответствующие меры, если Тепляковы не собираются соблюдать правила учебного заведения. 

Москвичка Алиса Теплякова стала студенткой факультета психологии МГУ в девять лет. До этого она освоила образовательную программу средней школы и сдала ЕГЭ по биологии, информатике, русскому языку. Девочка стала самой юной абитуриенткой в стране, однако на вступительных испытаниях в вуз не добрала баллов для обучения на бюджете, поэтому родители решили, что их дочь поступит на платной основе.

Сейчас Алиса, со слов ее отца, успешно и даже с некоторым опережением осваивает основные дисциплины по специальности. Занятия она посещает в сопровождении отца, который контролирует весь учебный процесс.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что отец поступившей в МГУ девочки-вундеркинда отверг обвинения в хейте студентов.

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