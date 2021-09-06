Отец поступившей в МГУ девочки-вундеркинда отверг обвинения в хейте студентов

|
Алексей Хитров
Эксклюзив 1 005

Евгений Тепляков подозревает, что за скандалом вокруг его имени стоит телеведущая Ксения Собчак.

Фото, видео: ЖЖ Евгения Теплякова; 5-tv.ru

Отец девятилетней Алисы Тепляковой, зачисленной на психфак МГУ, отверг обвинения в том, что под чужим мнением зарегистрировался в студенческом чате и писал хамские сообщения другим участникам. Более того, Евгений Тепляков полагает, что возникший вокруг его имени скандал — месть журналистки и ведущей Ксении Собчак за то, что он со своей дочерью отказался участвовать в ее программе.

«Это Ксения Собчак. <…> Она, судя по всему, обиделась, потому что нас звали на передачу „Док-Ток“ (программа на Первом канале с ведущими Ксенией Собчак и Александром Гордоном — Прим. ред.), нам предлагали 200 тысяч рублей, неоднократно на протяжении месяца пытались нас туда позвать, но мы не пошли, и, наверное, она на нас обиделась», — заявил Тепляков в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru.

T.me @moslentaru

Отец девочки-вундеркинда подчеркнул, что не далее, как вчера, его семья в очередной раз ответила отказом на участие в программе, а сегодня были опубликованы скриншоты хамских сообщений, якобы написанных им.

«Буквально вчера говорили на эту тему, в очередной раз сказали, что мы не пойдем на вашу передачу <…> мы говорим нет, и сегодня появляется вот такой замечательный скриншот. Мне кажется, это связанные события», — рассуждает мужчина.

Он добавил, что, наверное, «неприятно, когда на твою передачу не приходят».

Сегодня стало известно, что студентки МГУ пожаловались на некоего Петра Иванова, появившегося в закрытых чатах и группах учащихся вуза. Участник под этим ником грубил собеседникам, представившись отцом девочки-вундеркинда Алисы Тепляковой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поступившая в МГУ имени Ломоносова девятилетняя Алиса Теплякова писала письма президенту России Владимиру Путину с просьбой, чтобы ее приняли в школу в четыре года.

+11° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
72.95
0.10 86.57
0.03
Венера в гостях у Марса: какие сюрпризы готовит сентябрь знакам зодиака

Последние новости

1:39
Умер актер из фильма «12 лет рабства» и сериала «Прослушка» Майкл Кеннет Уильямс
1:18
Лайфхак для бросающих курить — ТОП-5 продуктов, которые помогут побороть зависимость
0:57
Жизненный путь легендарного Жан-Поля Бельмондо
0:39
В Москве обокрали институт, выводивший мышей для испытания вакцин от коронавируса
0:26
Митя Фомин высказался о возможности завести ребенка от суррогатной матери
0:11
Семью с сыном-инвалидом из Екатеринбурга только чудо спасло от стрелявшего по ним соседа

Сейчас читают

Футбол Россия — Мальта: время начала матча, во сколько трансляция, где смотреть онлайн, прямой эфир…
Тень знаний: работодатели назвали самых невостребованных специалистов
Изуродовавший лица своих детей житель Ярославля пойдет под суд
Пописавшая под елочкой Волочкова опубликовала интимные снимки в знак протеста
Венера в гостях у Марса: какие сюрпризы готовит сентябрь знакам зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака