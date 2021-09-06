Отец поступившей в МГУ девочки-вундеркинда отверг обвинения в хейте студентов

Отец девятилетней Алисы Тепляковой, зачисленной на психфак МГУ, отверг обвинения в том, что под чужим мнением зарегистрировался в студенческом чате и писал хамские сообщения другим участникам. Более того, Евгений Тепляков полагает, что возникший вокруг его имени скандал — месть журналистки и ведущей Ксении Собчак за то, что он со своей дочерью отказался участвовать в ее программе.

«Это Ксения Собчак. <…> Она, судя по всему, обиделась, потому что нас звали на передачу „Док-Ток“ (программа на Первом канале с ведущими Ксенией Собчак и Александром Гордоном — Прим. ред.), нам предлагали 200 тысяч рублей, неоднократно на протяжении месяца пытались нас туда позвать, но мы не пошли, и, наверное, она на нас обиделась», — заявил Тепляков в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru.

T.me @moslentaru

Отец девочки-вундеркинда подчеркнул, что не далее, как вчера, его семья в очередной раз ответила отказом на участие в программе, а сегодня были опубликованы скриншоты хамских сообщений, якобы написанных им.

«Буквально вчера говорили на эту тему, в очередной раз сказали, что мы не пойдем на вашу передачу <…> мы говорим нет, и сегодня появляется вот такой замечательный скриншот. Мне кажется, это связанные события», — рассуждает мужчина.

Он добавил, что, наверное, «неприятно, когда на твою передачу не приходят».

Сегодня стало известно, что студентки МГУ пожаловались на некоего Петра Иванова, появившегося в закрытых чатах и группах учащихся вуза. Участник под этим ником грубил собеседникам, представившись отцом девочки-вундеркинда Алисы Тепляковой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поступившая в МГУ имени Ломоносова девятилетняя Алиса Теплякова писала письма президенту России Владимиру Путину с просьбой, чтобы ее приняли в школу в четыре года.