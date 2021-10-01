Малькова разгромила мужа Макеевой в суде: «Мы прошли этот ад»

На судебные разбирательства с бывшим мужем, который оставил ее и четверых детей, женщина потратила значительную сумму.

Экс-супруга Романа Малькова, который оставил семью и четверых детей ради актрисы Анастасии Макеевой, поделилась своей победой. На странице в Instagram Светлана рассказала, что недавно выиграла в суде два дела против бывшего мужа.

Оптимистичный пост Малькова сопроводила трогательным видео со своими детьми. На кадрах Светлана и трое ее детей ходят по магазинам, выбирая товары для школы младшему сыну.

По словам многодетной матери, с помощью адвоката Юлии Вербицкой-Линник, ей удалось завершить два процесса.

«Первый — погашение текущей задолженности по алиментам. Второй — защита меня и моих детей от абсурдных пожеланий их отца, который настойчиво требовал, чтобы я их еженедельно привозила ему в город Обнинск, по месту их официальной, но абсолютно фиктивной регистрации», — написала Малькова.

Instagram @svetamalkova

Бывшая супруга бизнесмена поблагодарила за поддержку всех неравнодушных людей.

«Вместе мы прошли этот ад», — торжествовала Светлана.

По ее словам, на второе заседание супруг актрисы Макеевой уже не явился в суд, а после отозвал свой иск.

Женщина пожаловалась, что ее нервы уже истощены, а на затраты в связи с судебными разбирательствами с бывшим мужем потрачены значительные для семьи суммы, которые она могла бы потратить на нужды детей.

Ранее 5-tv.ru писал, что пасынок Макеевой не желает общаться с родной матерью.