Пасынок Макеевой заявил, что не желает общаться с родной матерью

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Артем Решетов
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Молодой человек агрессивно объяснил своей матери Светлане Мальковой позицию, почему не намерен поддерживать с ней отношения.

Пасынок Макеевой заявил, что не желает общаться с родной матерью

Фото: Instagram @makeevan

Старший сын Светланы и Романа Мальковых Андрей в своем аккаунте в Instagram опубликовал сторис, в которой ответил на слова матери в интервью изданию StarHit.ru.

Молодой человек заверил, что уговорить его съехать от отца и его новой жены актрисы Анастасии Макеевой у родной матери не выйдет, как бы она ни старалась. По его словам, общаться с родительницей у него самого нет никакого желания.

«Почему, когда на меня обрушился хейт со всей страны — ты сидела и молчала?» — задается вопросом Андрей, обвинив мачеху в игре на публику.

Instagram @m_a_l_k_o_v

В конце сообщения парень уточнил, что текст в сторис писал он сам без какого-либо внешнего давления и принуждения.

Такая перестраховка неудивительна — ранее 5-tv.ru писал о травле, которой Андрей подвергся в сети со стороны поддерживающих Светлану Малькову.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как образовался любовный треугольник. Началось все с того, что актриса Анастасия Макеева закрутила роман с владельцем строительного бизнеса Романом Мальковым — главой многодетной семьи из Словении. В браке со Светланой у пары родились четверо детей.

После начала отношений с российской актрисой Макеевой Роман Мальков развелся с матерью своих детей и уехал в Россию. Сейчас Светлана Малькова живет с тремя младшими в Словении, алиментов от Романа ей пришлось добиваться через суд. Старший сын Андрей перебрался к отцу и его новой супруге. Обе женщины приходили на шоу к Андрею Малахову и едва не подрались. После у Макеевой диагностировали болезнь, мгновенно погубившую актера Гулбиса.

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