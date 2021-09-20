Пасынок Макеевой заявил, что не желает общаться с родной матерью
Молодой человек агрессивно объяснил своей матери Светлане Мальковой позицию, почему не намерен поддерживать с ней отношения.
Фото: Instagram @makeevan
Старший сын Светланы и Романа Мальковых Андрей в своем аккаунте в Instagram опубликовал сторис, в которой ответил на слова матери в интервью изданию StarHit.ru.
Молодой человек заверил, что уговорить его съехать от отца и его новой жены актрисы Анастасии Макеевой у родной матери не выйдет, как бы она ни старалась. По его словам, общаться с родительницей у него самого нет никакого желания.
«Почему, когда на меня обрушился хейт со всей страны — ты сидела и молчала?» — задается вопросом Андрей, обвинив мачеху в игре на публику.
В конце сообщения парень уточнил, что текст в сторис писал он сам без какого-либо внешнего давления и принуждения.
Такая перестраховка неудивительна — ранее 5-tv.ru писал о травле, которой Андрей подвергся в сети со стороны поддерживающих Светлану Малькову.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как образовался любовный треугольник. Началось все с того, что актриса Анастасия Макеева закрутила роман с владельцем строительного бизнеса Романом Мальковым — главой многодетной семьи из Словении. В браке со Светланой у пары родились четверо детей.
После начала отношений с российской актрисой Макеевой Роман Мальков развелся с матерью своих детей и уехал в Россию. Сейчас Светлана Малькова живет с тремя младшими в Словении, алиментов от Романа ей пришлось добиваться через суд. Старший сын Андрей перебрался к отцу и его новой супруге. Обе женщины приходили на шоу к Андрею Малахову и едва не подрались. После у Макеевой диагностировали болезнь, мгновенно погубившую актера Гулбиса.
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