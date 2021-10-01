Смертельная угроза для Европы: прямая трансляция извержения вулкана Ла-Пальма в Испании

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Светлана Шевченко
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Прямая трансляция извержения вулкана Ла-Пальма в Испании

Фото, видео: Depositphotos / pxhidalgo

После десяти дней извержения выходящая из вулкана лава достигла атлантических вод.

Трансляция завершена.

Столкновение лавы вулкана Ла-Пальма с соленой водой океана породило серию взрывов и густой едкий туман, который навис над Канарами.

Закипел Атлантический океан. Зрелище завораживающее. Но в огромных облаках пара содержится много серы, хлора, фтора. Эти вещества ядовиты. Исчез чудо-дом, который прославился на весь мир, лава огибала его удивительным образом. Но теперь и эта вилла уничтожена. Опасность угрожает не только жителям оставшимся на острове, но и тем кто живет на западе европейского континента, куда дует ветер.

Затвердевшая магма создала дельту шириной 500 метров (1640 футов) на побережье Тасакорте. Извержения привели к эвакуации более 6000 человек из множества деревень. Дымовые облака от вулкана и расплавленной породы клубятся во время течения по западному склону Кумбре Вьехи.

Ученые предупреждают, что извержение может продолжаться недели или даже месяцы.

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