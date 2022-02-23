Аты-баты: каким знакам зодиака служба в армии пойдет на пользу

|
Ника Шумерская
Ника Шумерская Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм 4 442

Астропсихолог Иван Буркот рассказал, какое влияние небесные тела окажут на новобранцев — представителей разных знаков зодиака.

Фото, видео: РИА Новости / Александр Гальперин; 5-tv.ru

Астропсихолог Иван Буркот эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал, каким знакам зодиака служба в армии пойдет только на пользу.

Рыбы

Этому водному знаку марширование на плацу будет полезно тем, что поможет преодолеть все сомнения в себе и стать более уверенным и решительным человеком

Козерог

Козероги смогут избавиться от мнительности и укрепят не очень хорошее от природы здоровье, станут более сильными и выносливыми.

Близнецы

Армия поможет Близнецам избавиться от свойственной для них двойственности. Приятным бонусом станет новая приобретенная черта характера — доводить все дела до конца.

Тельцы

Служба Родине поможет Тельцам в погонах развить свойственную им от природы преданность, также они серьезно задумаются о военном деле как о призвании на дальнейшую жизнь.

Стрельцы

В крови у Стрельцов — любовь к приключениям и изменению событий. Армия гарантирует этому нескучному знаку незабываемые приключения и смену декораций.

Овны

Овны славятся своим бесстрашием и крепким телосложением. В данном случае армия поможет им в полной мере проявить свои таланты и способности, а также научит контролировать собственные сильные стороны, иначе неконтролируемая сила может привести к неприятностям.

«В службе в армии можно найти очень много благоприятных моментов для всех знаков зодиака», — подытожил астропсихолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие знаки зодиака Луна меняет до неузнаваемости, делая их оборотнями.

-5° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
80.42
3.65 90.88
3.54
Никаких переездов! Китайский совет дня на среду, 23 февраля

Последние новости

11:18
Фигуристка Камила Валиева появилась на публике в объятиях известного певца
11:01
В парламенте Великобритании опровергли слухи о смерти Елизаветы II
10:44
«Ну что, папа, пора прощаться»: петербуржец изрезал отца ножом и покончил с собой
10:29
Брать тепленьким: психолог о лучшем времени для начала перспективных отношений с женатым
10:15
Дерматовенеролог назвал необходимую косметику для мужчин
10:01
Аты-баты: каким знакам зодиака служба в армии пойдет на пользу

Сейчас читают

Брать тепленьким: психолог о лучшем времени для начала перспективных отношений с женатым
Никаких переездов! Китайский совет дня на среду, 23 февраля
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 февраля, для всех знаков зодиака
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год