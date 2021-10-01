Рунический гороскоп на неделю с 4 по 10 октября для всех знаков зодиака

Провидец Игорь Вечерский — уникальный специалист, предсказывающий по рунам будущее. Вооружившись такими знаниями, людям легче перенести сюрпризы судьбы и найти новые возможности для собственной реализации. Эзотерик и рунолог Вечерский специально для 5-tv.ru составил рунический гороскоп для всех знаков зодиака на период с 4 по 10 октября 2021 года.

Овен

Наутиз, эйваз и перевернутая вуньо советуют быть внимательными в этот промежуток времени. Не стоит провоцировать конфликты, старайтесь избегать участия в серьезных дискуссиях и выяснении отношений, потому что в этот период такие разборки ничем хорошим не закончатся. Наиболее правильным будет использовать этот момент для анализа и взгляда со стороны.

Телец

Перевернутая вуньо, ансуз и хагалаз говорят о том, что на текущий промежуток времени у вас складывается ситуация, в которой вы можете использовать коммуникацию как способ расчистить поле от предыдущих ошибок, подготовить его для новых успехов. Однако существует опасность и навредить. Поэтому очень важно правильно оценивать то, что вы планируете донести окружающему миру и использовать момент для реализации тех выгодных моментов, которые у вас появятся.

Близнецы

Перевернутый лагуз, хагалаз и манназ указывают на то, что существуют надежные люди, которые готовы поспособствовать вашим планам и которые могут приблизить те цели, к которым вы стремитесь. Однако это может быть связано с недопониманием сложившейся ситуации, а потому ваши планы потребуют корректировок, причем достаточно серьезных.

Рак

Перевернутый эваз, ансуз и перевернутая райдо советуют отложить на более поздний срок те действия, которые будут связаны с установлением доверительных отношений и необходимостью взаимодействия с другими людьми. В этот промежуток времени следует сосредоточиться на актуальных делах и строить исключительно деловые отношения.

Лев

Гебо, ингуз и хагалаз подсказывают вам, что наступает время для эффективного использования своих ресурсов и возможностей в организации труда, в планировании своей работы и контролем деятельности других людей. Вы можете стать отличным организатором и коммуникатором, и поэтому такие способности должны развиваться.

Дева

Перевернутый манназ, йера и отал советуют вам сконцентрироваться на работе, на том, чем вы сейчас конкретно занимаетесь. Эти сферы значимы для вас и потенциально готовы принести вам желаемый результат.

Весы

Перевернутый ансуз, тейваз и перевернутый эваз дарят вам уникальный случай для самопроявления, для реализации важных ответственных дел. Однако не на 100 процентов возможна исполнение всех ваших планов, некоторые могут отложиться на более поздний период. Тем не менее сейчас вы сможете сделать очень многое, что в будущем принесет вам успех.

Скорпион

Соуло, ингуз и эваз советуют обратить внимание на необходимость смены векторов развития и использования новых идей и возможностей в творчестве, проявления себя в креативном пространстве. Все это, объединенное вместе, дарит вам отличный шанс в плане самореализации.

Стрелец

Тейваз, перевернутый уруз и отал говорят о неоднозначном периоде, когда, с одной стороны, вы готовы к большим победам и успехам, с другой — у вас не хватает энергии и потенциала, либо отсутствует какой-то ресурс. С третьей стороны, у вас возникает вероятность заполучить его. Поэтому, прежде чем совершать некие активные действия, следует позаботиться о надежном тыле.

Козерог

Феху, ингуз и хагалаз рекомендуют очень внимательно относиться к финансовой составляющей вашей жизни. Потому как вы находитесь в периоде, который может развернуть ваше материальное положение как в лучшую, так и в худшую стороны. Совет: чтобы добиться улучшения, вам придется избавиться от чего-то старого, от неких предыдущих концепций и открыть для себя новые.

Водолей

Перевернутый ансуз, перевернутый эваз и перевернутый турисаз свидетельствуют о том, что в этот промежуток времени вы можете преодолеть очень многие сложные ситуации, которые, вероятно, пришли из прошлого. И в то же время извлечь из них положительные моменты в будущем. А в данный период времени вам следует сохранить имеющийся опыт и постараться заложить основы для его приумножения в будущем.

Рыбы

Перевернутая вуньо, ансуз и перевернутая перто советуют быть внимательными к скрытой информации, к тем сведениям, которыми вы владеете сами и которыми другие располагают в вашем отношении. Потому что в это время долго скрываемый секрет может проявить себя и сказаться непредсказуемым образом. С другой стороны, сфера общения для вас открыта и может принести вам новые отличные перспективные успехи.

Ранее 5-tv.ru приводил советы астролога для старта лучшей жизни в октябре.