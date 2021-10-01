В согласии с новой Луной: советы астролога для старта лучшей жизни в октябре

Через несколько дней, а именно 6 октября наступит новолуние, начнется очередной лунный месяц, который сулит радостные изменения в жизни многих представителей зодиакального круга. Особенно тех, кто сумеет правильно подготовиться к этому важному периоду. Астролог Лилия Любимова рассказала, чего ждать от свежей Луны, как угодить ей, чтобы преобразить свои будни.

По словам эксперта, новолуние — прекрасное время для планирования, и этому стоит уделить особое внимание. Ориентироваться нужно на знак зодиака, который венчает грядущее обновление небесного светила. В октябре это Весы, а значит, главным образом вы можете повлиять на отношения, как романтические, так и рабочие, семейные и дружеские. При этом свое слово скажут наблюдающие за Луной Марс и ретроградный Меркурий — провокаторы, которые будут старательно накалять страсти и создавать рискованные ситуации.

О чем бы вы ни мечтали, постарайтесь трезво оценить происходящее, взглянуть на «неработающие» принципы жизни под новым углом. Это поможет сдвинуть проблемные аспекты, как говорят, с мертвой точки. На страже ваших созидательных планов будет стоять гармоничный аспект Сатурна к позиции Луны.

Итак, в новом лунном месяце займитесь налаживанием партнерских отношений. Не жалейте сил и энергии, и это даст добрые плоды. Старайтесь проявлять миролюбие, избегайте конфликтов, споров на повышенных тонах, открытой конфронтации — все это приведет к изматывающей драме. Обязательно попросите прощения у тех, кого обидели, восстановите общения с теми, с кем поссорились. Не нужно быть категоричными и резкими, слушайте ближнего, не давите, не настаивайте на своем ценой дружбы. Ваш дипломатический успех будет щедро вознагражден.

Новый лунный месяц хорош для культурного просвещения с акцентом на эстетике — порадуйте взор выставками, музеуными экспозициями, шедеврами кинематографа, насладитесь красотой в ее классических проявлениях. Не стоит при этом слишком смело экспериментировать с жанрами и шокировать себя радикальным творчеством.

Новая Луна, а вместе с ней и лилия Любимова рекомендуют поработать над своими манерами и привычками, над стилем и внешним видом. Стремление к новому элегантному образу, желание не просто украсить себя, а научиться излучать утонченность и вкус — вот к чему надо стремиться. Возможно, некоторым принесет пользу общение с профессиональным стилистом, кто-то же почерпнет вдохновение примером своих икон стиля. Главное — добиться гармонии между внутренним состоянием и его внешним проявлением.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как семь влиятельных планет воздействуют на человека в каждый день недели.