Птицы-убийцы: какими смертельно опасными болезнями можно заразиться от пернатых

Врач-инфекционист Елена Акименко рассказала, чем может грозить чересчур тесное общение с птицами в городских парках и скверах.

Кормление птиц в парках и скверах — многолетняя привычка и своего рода ритуал для многих горожан. Однако далеко не все из них знают и соблюдают меры предосторожности, необходимые при контакте с пернатыми. Ведь безобидные на вид пичуги являются переносчиками 90 возбудителей разных болезней, десять из которых — так называемые зоонозы: заболевания, передающиеся человеку.

«Среди инфекционных — это сальмонеллез, кампилобактериоз, туберкулез, иерсиниоз, листериоз, птичий грипп и псевдомоноз. Самое же частое заболевание — орнитоз или пситтакоз. Он вызывается микроорганизмом Chlamydia psittaci, которой заражены большинство городских голубей», — отмечает врач-инфекционист Елена Акименко.

Она подчеркивает, что болезни, передаваемые человеку птицами, могут закончиться летальным исходом. К примеру, по статистике, от орнитоза умирает 1% заболевших, а от птичьего гриппа — 3,5%.

Также врач предупреждает, что опасность могут представлять все птицы: домашние, декоративные, экзотические и, конечно, традиционные обитатели городских улиц — голуби, вороны, воробьи и синицы.

Как происходит заражение?

По словам эксперта, у самих птиц заболевание протекает в виде кишечной инфекции или бессимптомно. Человеку оно передается воздушно-капельным, пищевым или воздушно-пылевым путем — при вдыхании пыли, содержащей высохшие частички испражнений птиц.

«Инкубационный период при этом длится 7-14 дней. Заболевание всегда начинается остро: с озноба, головной и мышечной боли, слабости, тошноты. Температура тела достигает 38-39 градусов, беспокоят выраженные боли в горле, пояснице, а также сухой кашель», — называет симптомы Акимова.

На 8-12 день у зараженного человека развивается пневмония, возможно увеличение лимфоузлов, а также печени с нарушением ее функций. На второй неделе температура нормализуется, но слабость и интоксикация сохраняются в течение месяца. У части больных возникает вторая волна лихорадки и симптомы повторяются.

«У людей с ослабленным иммунитетом болезнь может стать хронической, поэтому важно вовремя обратиться к врачу. Лечение проводится в стационаре с помощью антибиотиков», — уточняет врач.

Она добавила, что помимо болезней птицы переносят еще и опасных насекомых — клопов, блох, клещей, а также паразитов и гельминтов, таких как криптоспоридиоз и аскаридоз. Они живут как на самих пернатых, так и в их гнездах, из которых перебираются в жилые здания, создавая угрозу здоровью людей.

Как предотвратить заражение?

Тем, кто привык и любит кормить птиц, нужно соблюдать некоторые меры предосторожности. Так, нельзя допускать, чтобы птицы садились на руки и плечи, контактировали с лицом. Бросать корм для них нужно на землю или в специальные кормушки.

«Запрещено подбирать и прикасаться к больным птицам — тем, которые выглядят вялыми, со слезящимися глазами и отказываются от корма. Основное правило профилактики — тщательное мытье рук с мылом. Грязными руками нельзя касаться лица, глаз и носа, принимать пищу», — предупреждает Акимова.

Она также рекомендует проводить влажную уборку с применением сильных дезинфицирующих средств подоконников или балконов, на которые садились птицы. При этом работать нужно в перчатках и использовать медицинскую маску, чтобы не вдыхать частицы пыли с возбудителями болезней.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, специалисты Ленинградской межобластной ветеринарной лаборатории обнаружили, что обитающие в Петербурге голуби являются переносчиками особо опасной инфекционной болезни — орнитоза.