Диана Арбенина откровенно рассказала детям о родном отце: «Нет запретных тем»

Музыкант и лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина призналась, что не скрывает от своих детей правду об их биологическом отце и честно отвечает на все вопросы.

«Разумеется, спрашивали. Разумеется, отвечала. У нас в семье нет запретных тем, все идет своим чередом», — рассказала певица в интервью для издания Дни.ру.

Известно, что Арбенина родила двойняшек Артема и Марту в 2010 году в американской клинике. Однако об отце своих детей музыкант особо не распространяется. Певица рассказывала, что долгое время не говорила с детьми о том, почему папа с ними не живет. Однако подростки росли, и со временем стали задавать больше вопросов.

В интервью, среди прочего, певица рассказала, что дети спрашивают и о ее личной жизни. Так, их интересует, с кем мама ходит в кино и от кого получает букеты цветов.

Арбенина поделилась, что не будет решать за своих наследников их дальнейшую судьбу. Они должны решить сами, кем хотят стать. И становиться ли им музыкантами, как мама, — это их выбор. В то же время подростки спокойно относятся к своей известной фамилии — таково воспитание. Арбенина считает, что фамилия — не повод для пользования выгодой.

«Использовать фамилию как блат для получения благ мне претит. И я уж точно не буду пополнять ряды тех, кто заносит бабло в институт, чтобы дети там учились», — уверена музыкант.

Как ранее писал 5-tv.ru, Диана Арбенина поделилась мнением о блогерах в шоу-бизнесе. По ее мнению, пандемия «задушила» талантливых артистов, и вместо них на сцену вышли «пустышки».