Пришло время решиться на перемены! Совет дня на понедельник, 4 октября, по системе Бацзы

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Татьяна Бендзь
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В первый день недели многим стоит попытаться изменить свою жизнь. Сделайте то, о чем уже давно думали, и ваши начинания увенчаются успехом.

Пришло время решиться на перемены! Совет дня на понедельник, 4 октября, по системе Бацзы

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в понедельник, 4 октября?

Понедельник имеет все шансы удачным. Главное, что вам нужно сделать — настроиться на то, что день пройдет как по маслу.

Лучшее занятие для понедельника — начать что-нибудь новое. Ну, или придумать, как и когда вы это новое начнете. Визуализация, или, по старинке, тщательное планирование, еще ни одному делу не вредила.

Если же вам не хочется или совсем нечего начинать — можете провести время в кабинете у доктора. Понедельник — хороший день для всяких медицинских манипуляций.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

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