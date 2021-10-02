Сильная Земля принесет удачу решительным: Китайский гороскоп на неделю с 4 по 10 октября

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «бацзы», что в переводе значит «восемь иероглифов судьбы». Подробнее узнать про то, что такое «бацзы» можно тут.

Вторая неделя октября – время смены китайского сезона (длится две недели) и китайского месяца. 8 октября сезон «Осеннее равноденствие» уступает место сезону «Холодные росы», а месяц Огненного Петуха сменяет месяц Земляной Собаки. Звучит, конечно, довольно сказочно, но на самом деле за звучными китайскими метафорами стоят вполне конкретные, бытовые даже, описания сил природы.

Месяц Собаки наступает каждый год в октябре. Это знак Янской Земли – твердой горы, в чреве которой таится металл и пылает огонь. Внешний атрибут месяца Собаки – небесный ствол – каждый год разный. В прошлом году Собака была Огненной, в этом Земляная. Получается, что сила Земли увеличивается в два раза. А прибавьте еще и нынешний год Быка – тоже земляного знака, в результате в октябре 2021 года мы получаем тотальное присутствие энергии Земли.

Чем это грозит? Тем, кому Земля полезна, грядет прибавка сил и энергии. Те, у кого знак господина дня (столп дня рождения) Вода или Дерево могут неплохо в этом месяце заработать. Или провернуть удачные сделки с покупкой-продажей недвижимости. Те, кому энергия Земли неполезна могут испытывать трудности с реализацией задуманного, ощущать давление внешних сил. Ну и те, у кого в карте есть Коза, вам имеет смысл обратить внимание на здоровье и, «не дожидаясь перитонитов», заняться профилактикой болячек. Например, пройти чек-ап, устроить сеансы оздоровительных практик, пойти, наконец, в спортзал.

Понедельник 4 октября, Инь Дерево и Петух

Хороший понедельник, однозначно. Сразу несколько благоприятных сочетаний энергий позволят реализовать давно отложенные планы.

Лучшее, чем можно заняться в этот понедельник – планирование и визуализация. Не ленитесь, потраться время и сконцентрируйтесь на том, чего хотите достичь в ближайшем или отдаленном будущем.

Неплохо пойдут дела, связанные с началом разных проектов: строительством, открытием бизнеса, выходом на новую работу, началом обучения.

День также благоприятен для медицинских манипуляций, покупки имущества, инвестиций. За эту сферу отвечает Иньский Металл, он представлен в этом дне сразу двумя знаками Петуха.

Не совсем удачным день может быть для людей с Кроликом в карте. Кролики по году могут внезапно приуныть, Кролики по месяцу испытать стресс на работе, а Кролики по дню рискуют повздорить со своей второй половинкой.

Вторник 5 октября, Ян Огонь и Собака

Энергия вторника – огненная Земля. День для решительных действий. Будет много сил и желания изменить то, что нуждается в изменении. Этому будет способствовать точное понимание как именно это сделать. Интуиция и стратегическое мышление проявятся даже у тех, у кого их никогда не было.

В такой день рекомендуется активно устранять препятствия, убирать блоки и зажимы. Как именно? Генеральная уборка, намерение стать другим человеком, избавление от вредных привычек, токсичного окружения, лишних килограммов или лени. Начните эти действия именно во вторник и шансы, что они приведут к нужному результату, будут существенно выше.

Поскольку вторник – день Собаки, он может стать удачным с точки зрения финансового прибытка для людей с господином дня Вода и Драконом в карте или в окружении. Для таких откроется благородная звезда Сокровищница. Как это может проявиться? Выплата гонорара, удачная сделка, покупка дорогого имущества. У людей с господином дня Дерево этот день также очень благоприятен для заработка.

Для кого вторник не будет благоприятным? Для тех, у кого в карте есть Дракон. Родившиеся в год Дракона будут неважно себя чувствовать, те, у кого день рождения в апреле – могут стрессовать по поводу работы, а те, у кого Дракон в столпе дня, ругаться с супругом/партнером.

Среда 6 октября, Инь Огонь и Свинья

Огонь маяка в тишине холодного озера – так можно описать энергии среды. Обострится интуиция, станут ясно видны ранее скрытые мотивы поступков.

День хорош для большой работы. Усилия принесут результат. Благоприятно начинать новые проекты, подписывать контракты, договариваться об инвестициях, переезжать в новый дом.

День пройдет под знаком коммуникаций – заговорят те, кто раньше молчал. Друзья и родные будут делиться секретами, захотят задушевных разговоров. Не стоит в этот день ссориться, брать кредиты, просить в долг, начинать лечение, обращаться в суд – есть шансы увязнуть во всем этом надолго.

День не благоприятен для людей со Змеей в карте – они будут весьма раздражены. Змеи по году могут мучиться от изжоги, Змеи по месяцу рождения будут еле сдерживаться на работе, а те, кто родился в день Змеи, захотят устроить выволочку супругу.

Четверг 7 октября, Ян Земля и Крыса

Сочетание энергий четверга – это гора в океане. Мощная, непоколебимая, упрямая энергия Янской Земли и не менее мощная, эмоциональная, стремительная водная энергия Крысы.

День будет наполнен событиями, его не получится просто пережить. Пространство будет требовать принять решения, доделать недоделанное, завершить переговоры.

Благоприятно отправляться в поездки – этому будет способствовать большая вода. Хорошо заниматься ремонтом, строить дом, играть свадьбу.

Не стоит в такой день участвовать в соревнованиях, шансы выиграть минимальны.

День также не особо благоприятен людям со знаком Лошади. Лошадки по году не позволяйте себе нервничать, это может повредить вашему здоровью. Родившиеся в месяц Лошади – не ссорьтесь на работе, а те, кто родился в день Лошади, вообще не назначайте на этот четверг важных дел.

Пятница 8 октября Инь Земля и Бык

В пятницу произойдет смена сезона и месяца. В силу вступит Земляная Собака. Собака сама знак Земли, прибавьте еще год Быка – тоже Земляной, а в пятницу случится еще и полностью земляной день. Короче, придавит не по-детски, взлететь не получится.

Смена сезонов всегда энергозатратное мероприятие и лучше на пятницу ничего важного не планировать. Просто пережидаем, когда энергии устаканятся.

Если же от дел никуда не спрятаться, и в вашей карте есть господин дня Вода и Дракон поблизости, то имейте в виду – на пятницу можно запланировать сделки с недвижимостью. Но лучшая стратегия дня все-таки отдых.

Совсем будет неинтересно в пятницу людям-Козам. Они будут испытывать очень сильное давление и раздражение – кто от чего: Козы по году рождения – от родственников, Козы по месяцу – от коллег и начальства, Козы по дню от мужа/жены.

Суббота 9 октября, Ян Металл и Тигр

Энергия дня – противоборство. Сила Янского Металла против силы Тигра – знака Янского Дерева. В такие дни лучше всего уйти из-под воздействия стихий, не сопротивляться и плыть по течению.

Не придумывайте никаких важных дел, не устраивайте грандиозных, трудно организуемых мероприятий – есть все шансы, что все может пойти не так как вы задумывали. Возможны потери времени, денег, нарушение планов и задумок.

Используйте субботу для походов в театр, музеи, на концерт, прогулок на природе и общения с близкими.

День не благоприятен для людей с Обезьяной в карте. Обезьяны по году рождения последите за здоровьем, те, кто родился с месяц Обезьяны (август) не думайте о работе, а те, кто родился в день Обезьяны – не нервируйте своих мужей и жен.

Воскресенье 10 октября. Инь Металл и Кролик

Воскресенье будет похоже на жужжание газонокосилки. Иньский Металл будет пилить траву Кролика (знак Иньского Дерева).

Денек обещает быть неспокойным, деловым, активным. Но не стоит эту активность применять к по-настоящему важным делам. Не стоит торопиться – день не является безусловно благоприятным. Хорошо в воскресенье подбить итоги и распланировать будущее.

Имеет смысл отдохнуть, принять сеанс расслабляющего массажа, испечь шарлотку и устроить задушевное чаепитие под желтым абажуром. А за окном осень и на душе светло!

Последний совет особенно подойдет людям знака Петух. Вам, Петухи, может все в этот день быть не так. Ни погода, ни размышления о работе, ни поведение второй половинки. Умерьте свою агрессию – завтра все будет выглядеть совсем иначе.

Всем хорошего бацзы!