Горячее 58-летнее декольте: Деми Мур пришла на показ мод без нижнего белья

Голливудская актриса прилетела на Парижскую неделю моды и посетила шоу дизайнера Стеллы Маккартни с дочерью Скаут Уиллис.

Американская актриса Деми Мур появилась на Парижской неделе моды в экстравагантном и сексуальном наряде, продемонстрировав мастерство пластических хирургов, которые вставляли импланты в ее грудь.

Звезда Голливуда пришла на модный показ дизайнера Стеллы Маккартни в черном комбинезоне с сетчатым верхом и не стала портить эффект от декольте нижним бельем. На плечи она накинула золотистый бомбер, каблуками тоже пренебрегла — вышла к публике и фотографам в причудливых ботинках на плоской подошве.

REUTERS / Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA

На неделю моды Деми Мур прилетела с дочерью от Брюса Уиллиса — Скаут ЛаРу Уиллис. 58-летняя мама смотрелась рядом с 30-летней наследницей как подруга — в свой адрес актриса получила море комплиментов.

Сложно сказать, сколько именно раз знаменитость подвергалась хирургическому вмешательству, но точно одно — специалисты поработали на славу. Мур, в свою очередь, успешно поддерживает стройность и без стыда демонстрирует подтянутую фигуру.

REUTERS / Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA

Однако минувшей зимой на очередной неделе моды в Париже поклонники были шокированы внешностью актрисы. В январе она приняла участие в шоу не только как гость, но и в качестве модели — открыла показ Fendi. Увидев артистку на подиуме, некоторые даже не узнали ее лица, настолько у него была непривычная форма. Казалось, будто скулы щедро набили филлерами, из-за чего щеки впали, а рот выглядел неестественно.

Позже Деми Мур развеяла слухи о неудачной пластике, появившись в YouTube-шоу топ-модели Наоми Кэмпбелл. На видео лицо селебрити выглядело уже привычным образом. Тогда-то и стало очевидно, что виной всей шумихе стала работа визажистов, которые готовили актрису к злополучному показу Fendi. При этом, несмотря на массу гневных комментариев, она была рада открыть шоу, сочла это большой честью.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото Деми Мур в крохотном купальнике без ретуши. Поклонники звезды, стоит отметить, давно подозревали, что ее внешность на снимках в Instagram отличается от истинной.