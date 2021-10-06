Черная Луна и коридор затмений: чего ждать от новолуния в октябре

В новолуние на небе нельзя увидеть естественный спутник Земли. И дело даже не облаках, просто в этот момент Луна находится строго между Солнцем и нашей планетой. В результате к нам обращена сторона, которая едва освещается.

Астрономы говорят и о другом удивительном явлении — «красной Луне». Багровый диск можно заметить в период активного извержения вулканов: частички магмы смешиваются с космической пылью и обволакивает нашу планету. Мы видим Луну сквозь эту кровавую пелену, хотя на самом деле она цвет не изменила.

Известны четыре фазы Луны, которые повторяются каждый месяц: новолуние, первая четверть, полнолуние и третья четверть. Фазы сменяются каждые 7-9 суток, лунный месяц насчитывает 29 с половиной суток.

Что такое коридор затмений

Всем известны солнечные затмения. Это такое астрономическое явление, когда Луна закрывает или затмевает полностью или частично Солнце от глаза наблюдателя на Земле.

Немногие знают, что есть еще и лунное затмение. В этот момент Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Свет от звезды-гиганта попадает на Землю, которая отбрасывает тень, а Луна оказывается в этой тени.

Ближайшее затмение астрономы-любители ожидают уже 19 ноября. Увидеть полное затмение, впрочем, смогут не все. В России, например, чудесное явление будет заметно только на Дальнем Востоке — Чукотке и Камчатке.

А уже в октябре произойдет полное затмение Солнца. Увидеть его уже не сможет практически никто, разве что с корабля в Атлантическом или Тихом океанах. Как раз период между лунным и солнечным затмениями и зовется коридором затмений.

Какую опасность ждать от новолуния и коридора затмений в этом году

На протяжении тысячелетий люди связывали новолуние с важнейшими событиями. От него зависело, когда играть свадьбу, заводить детей, вести сельскохозяйственные работы, строить дома. Некоторые народы отмечали новолуние по-особенному: рядовыми обрядами и жертвоприношениями. Люди подстраивали свой быт под определенную фазу и считали, что молодой месяц несет добро и хороший урожай, а старый (вторая часть лунного месяца) — только дурные предзнаменования.

И сегодня астрологи уверены: коридор затмений может быть опасен для человека. Этот период несет судьбоносные изменения в жизни человека.

Эзотерики считают, что в период между затмениями человек становится более уязвимым и эмоциональным. Как правило, в это время необходимо завершать важные дела, а после закрытия коридора — начинать новые. Тогда будет гарантирован успех.

По мнению некоторых астрологов, это время благополучно для загадывания желаний: что ни пожелаешь — сбудется.

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