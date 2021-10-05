Людям с какими именами и знаками зодиака повезет в новолуние 6 октября

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Артем Зайцев
Эксклюзив 2 272

Что ожидает нас в период наступающего новолуния?

Фото, видео: Depositphotos / belous.alexandr84@gmail.com; 5-tv.ru

Астролог Михаил Филоненко рассказал, кому предстоит ощутить на себе все прелести невиданной удачи и финансового благополучия в среду, 6 октября 2021 года.

С 27 сентября по 18 октября людей, сверяющих свою жизнь по звездам, настораживает поведение последнего в этом году ретроградного Меркурия. Однако новолуние сулит перемены, и в частности смену позитивной энергии на негативную и обратно. В этот период по-другому себя начинают чувствовать все знаки зодиака от Овна до Рыб. Об этих изменениях в интервью 5-tv.ru рассказал экстрасенс и астролог Михаил Филоненко.

«С 6 октября начинается новолуние. Оно несет в себе очень многие позитивы, а уходящая Луна убирает все негативы», — сообщает астролог.

Этот день обозначен как нейтральный, но на самом деле он несет в себе позитивную энергию. Впрочем, это касается только определенных знаков зодиака. Положительный тонус будет сопутствовать людям, рожденным под покровительством таких созвездий, как Лев, Стрелец, Овен, Скорпион, Рыбы, Телец и Козерог.

Позитивными сутки новолуния будут и для обладателей таких мужских имен, как Александр, Евгений, Юрий, Михаил и Анатолий. Некоторых женщин также ждет хороший день, а точнее денежный и финансово благоприятный. Повезет обладательницам имен Ирина, Татьяна, Лариса, Марина и Гульнара.

«Здесь идет такой шлейф денег от комет», — отмечает специалист.

Резюмируя можно сказать, что позитивная энергия заденет многих, а тем, кто не попал в число счастливчиков, не стоит расстраиваться, ведь скоро будет новый день.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что нужно сделать в новолуние 6 октября для гармонизации отношений или привлечения любви.

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