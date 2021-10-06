Подстричься и разбогатеть: астролог назвала даты денежных стрижек в октябре
Активировать финансовую удачу можно, сходив в парикмахерскую в нужный день, считает эксперт в области китайской метафизики Елена Егорова.
Фото, видео: Depositphotos / simbiothy; 5-tv.ru
Для того, чтобы улучшить свое финансовое положение, нужно выбирать правильное время для стрижки, считают астрологи. Эксперт в области китайской метафизики Елена Егорова рассказала 5-tv.ru, когда в октябре лучше посетить парикмахерскую для активации финансовой удачи.
По словам специалиста, в текущем месяце 9, 25, 27 числа наиболее подходящие, чтобы сделать новую стрижку и привлечь деньги в свою жизнь.
«Достаточно подстричь миллиметр своих волос, либо просто подровнять кончики, либо сделать новую стрижку. Также можете попросить своих близких подстричь вам совсем маленький кончик волос», — уточнила Егорова.
При этом она предупредила, что нельзя стричься самостоятельно. Иначе данный ритуал не сработает.
Ранее 5-tv.ru писал о том, чего ждать от новолуния в октябре.
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