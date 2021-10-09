Сводящие в могилу: экстрасенс назвал дни, в которые рождаются черные вдовы

Когда женщина хоронит двоих или более мужей, к ней приклеивается ярлык «черная вдова». Иногда таким словосочетанием «награждают» тех, кто выходит замуж в корыстных целях, а затем насовсем избавляется от возлюбленных.

Почему у некоторых женщин регулярно погибают вторые половинки и не является ли это признаком тяжелой кармы, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал экстрасенс Андрей Харрис.

Название «черная вдова» произошло от одноименного вида пауков, самки которых поедают самцов после спаривания. Пожалуй, один из ярких примеров роковой женщины — египетская царица Клеопатра, только одну ночь с которой мужчины были готовы отдать собственную жизнь. В исторический список попали известная своей жестокостью французская королева Екатерина Медичи, а также Жаклин Кеннеди, погубившая два великих рода — Кеннеди и Онассис.

Экстрасенс считает, что такое устойчивое выражение, как «черная вдова» — это одно из самых страшных понятий в личной жизни, с которыми может столкнуться каждый человек. Приклеивание ужасного ярлыка может быть вызвано несколькими причинами, уверен он.

«Первый вариант — кармический, когда в прошлой жизни женщина издевалась над своими возлюбленными, и, возможно, даже убивала их, была нетерпелива к проявлению отношения противоположного пола к себе», — поведал экстрасенс.

Карма настигает ее в следующем воплощении: в наказание каждый ее возлюбленный просто уходит из жизни.

«Однако бояться за тех, кто уходит из жизни, не стоит: как правило, на их роль подбирают соответствующие грешные души», — успокоил медиум.

Второй вариант зачисления в когорту жен-убийц — широко распространенная сейчас черная магия.

«Существует древнее и достаточно страшное проклятие, которое ставит своей целью полное уничтожение рода того человека, на которого оно ставятся», — поделился ясновидящий.

Часто после такого воздействия все возлюбленные будут уходить из жизни и помочь разорвать трагическую цепь смертей может только специалист, предостерег эксперт, добавив, что стоит серьезно задуматься о нависшем проклятии, если подобный случай произошел более двух раз.

Третий вариант, его еще называют меткой черной вдовы, имеет многовековую историю, о ней рассказывают древние оккультные книги. Такая метка накладывается и в нашем мире на определенных женщин, они являются прямыми посланниками смерти.

«Как правило, такие женщины приходят в жизнь тех мужчин, которые угрожают судьбе мира или тем, кто ведет себя неправильно и делает какие-то очень жесткие вещи. Вступив в брак или связь с такой женщиной, ее возлюбленный умирает», — разъяснил древнее проклятие экстрасенс.

Существует и позитивная сторона всей этой мрачной истории, отметил кармолог. Есть мужчины, которым необходимо совершить великие позитивные дела. Дело в том, что если они вступят в отношения с женщиной с особой меткой, то их свершения на пользу миру будут происходить гораздо быстрее.

«Предназначение таких женщин, посланных в наш мир высшими силами, — помочь хорошей половине человечества убрать плохих людей. Определить третий тип черных вдов можно по небольшой подсказке: как правило, подобные леди рождаются 13 или 15 числа, 11 или 22», — резюмировал специалист по эзотерике Андрей Харрис.

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