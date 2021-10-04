Смертельное одиночество: женщинам или мужчинам опаснее оставаться без пары

Специалист центра сексуального и семейного образования объяснила в беседе 5-tv.ru, насколько сильно долгое пребывание в одиночестве влияет на физическое и психическое состояние женщин и мужчин.

Одиночество в наши дни становится все более распространенным явлением, захватывая в свои сети одинаково часто представителей как слабого, так и сильного пола. Бывает, что к статусу одиночки приводят повороты судьбы, иногда человек делает такой выбор осознанно. Насколько сильно долгое пребывание в одиночестве влияет на физическое и психическое состояние женщин и мужчин, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала специалист Центра сексуального и семейного образования Secrets.

«Одиночество — это изоляция от других людей, которая может негативно сказаться на психическом и физическом здоровье», — заявила Ульяна, эксперт центра Secrets.

При этом, отметила она, одиночество можно чувствовать, даже находясь в кругу друзей или в общественном месте. В таком случае оно может стать сигналом к тому, что настала пора сменить круг общения или просто отдохнуть, отправившись в путешествие.

Но если одиночество уже стало частью жизни, то для кого — женщин или мужчин — оно наиболее чревато последствиями? Рассмотрим оба пола по отдельности.

Женщины

Исследования показали, что чаще от одиночества страдают социально неактивные женщины и вдовы.

«Иногда женское одиночество — это игра тех, кто по инерции ждет некого чуда и при этом не предпринимает никаких действий для улучшения качества собственной жизни. Этому есть объяснение — себя родную жалеть намного легче», — пояснила эксперт по отношениям.

Причины, по которым женщина может чувствовать себя одиноко:

неудачный опыт отношений;

проблемы с самооценкой;

страхи;

трудоголизм;

сильная потребность в независимости;

отказ от общения с мужчинами.

Что происходит в женской душе, когда человек абстрагируется, отстраняется от общества?

«Возникает ощущение ненужности, слабый пол начинает бояться даже с кем-то поговорить, объясняя это тем, что у других — свои заботы и проблемы. При этом она полагает, что ее проблемы не будут заботить других, поэтому она не хочет никому мешать», — рассказала Ульяна о мотивах поведения одиноких женщин.

Чем такой подход «не навреди» и ощущение брошенной вредны для женщины? Она перестает чувствовать людей, причем в тактильном плане. Чем дольше будет продолжаться затворничество, тем больше девушка будет сторониться любых контактов, в том числе элементарных жестов — даже таких, как рукопожатие. Об объятиях даже речи быть не может.

Оставаясь одна, при этом окруженная успешными парами, в ней просыпается зависть. Чувство плохое, несущее разрушительные последствие. Крупными минусами одиночества для женщин являются ухудшение физического и психического здоровья; могут возникнуть сердечно-сосудистые заболевания; часто увеличивается вес; женщина начинает злоупотреблять солеными продуктами, спиртным и становится более склонна к суициду.

Мужчины

При этом мужское одиночество не сильно отличается от женского. Выяснилось, что мужчины страдают не меньше, становясь грубыми и ранимыми. В то же время сильный пол склонен тщательно скрывать свои чувства, часто подавляя их.

Почему мужчины выбирают холостую жизнь? Этому есть свое объяснение: ранее такой холостяк открыто проявлял эмоции, но его не поняли или, того хуже, застыдили за проявление так называемой слабости.

Последствия мужского одиночества:

Депрессия;

Гастрит;

Мигрень;

Повышенное давление;

Сердечная недостаточность;

Онкологические заболевания.

Из-за вышеперечисленного «букета» заболеваний продолжительность жизни сильного пола оказывается меньше, чем у женщин. Это подтверждает и статистика: в России разница составляет десять лет.

Эксперт предложила на конкретных примерах сравнить, как ведут себя одинокие мужчины и женщины. Выяснилось, женщины гораздо чаще встречаются с друзьями, посещают выставки, не отказывают себе в удовольствии сходить в бар или кафе. Также у одинокой дамы сон здоровее. Мужчины-отшельники хуже высыпаются.

Проанализировав все данные, приходим к выводу, что мужское одиночество значительно хуже женского, причем избавляться или нет от уединения, каждый решает по-своему.

Мужчины не только скрывают проблему одиночества, но и не пытаются решить ее.

Женщины демонстрируют прямо противоположное поведение: будучи одинокими, они зачастую еще и громко об этом заявляют, чтобы получить помощь и исправить сложившуюся ситуацию. В данном случае женская стратегия поведения во время одиночества выглядит более эффективной.

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