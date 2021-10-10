Собчак рассказала о своих травмах после смертельного ДТП: «Было очень плохо»

Телеведущая направлялась в аэропорт, когда ее автомобиль лоб в лоб столкнулся с Volkswagen — иномарка превратилась в груду металла. Об этом свидетельствуют видео с места трагедии.

Телеведущая Ксения Собчак впервые прокомментировала автоаварию, участницей которой стала накануне ночью, 9 октября, в Сочи. Экс-ведущая «Дома-2» подтвердила, что действительно находилась в одном из автомобилей, а именно в Mercedes S500. У нее диагностированы сотрясение мозга и многочисленные травмы.

После столкновения от второго авто марки Volkswagen осталась фактически груда металла. Об этом свидетельствуют опубликованные очевидцами кадры.

Собчак в своем Telegram-канале рассказала о злополучной ночи. Когда случилось ДТП, она ехала в аэропорт вместе со своей ассистенткой со светского мероприятия в концертном комплексе «Роза Холл». По ее словам, ни машина, ни водитель ей не принадлежат.

«Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в зуме и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда», — написала она.

После столкновения ведущая потеряла сознание, затем помощница пересадила ее в другую машину.

«Мне предлагала госпитализацию в Сочи моя команда, когда я пришла в себя, было очень плохо. Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела. Сегодня обследование, так как ушибы внутренних органов и сотрясение», — сообщила Собчак.

Перед тем, как уехать, директор ведущей Кирилл Суханов вызвал скорую помощь и посмотрел, чем может помочь пострадавшим. Но «ими уже занимались люди». Телеведущая отметила, что до сих пор находится в шоке от того, что погибли люди. Она сказала, что свяжется с их родными.

Стоит отметить, что в своем посте Ксения Собчак упомянула про то, что не подгоняла водителя. Учитывая, как выглядят пострадавшие в ДТП автомобили, скорость движения была высокой. Из-за этого спешки, которая привела к трагедии, журналистку начала осуждать общественность и коллеги. В частности, журналист Олег Кашин написал, что теперь Собчак оправдала название своего Telegram-канала — «Кровавая барыня».

Как ранее писал 5-tv.ru, умерла вторая пострадавшая в ДТП с автомобилем Собчак в Сочи.