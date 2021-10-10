Умерла вторая пострадавшая в ДТП с автомобилем Собчак в Сочи

Вторая пострадавшая в ДТП с участием автомобилей марок Mercedes S500 и Volkswagen Polo в Сочи скончалась в больнице. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Авария произошла вечером 9 октября на дороге Адлер — Альпика Сервис. В ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщали с упоминанием о предварительности информации, что 40-летний водитель Mercedes выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с Volkswagen, которым управлял 28-летний мужчина. После удара вторая иномарка отлетела в микроавтобус.

В результате ДТП одна из пассажирок Volkswagen скончалась на месте, а вторую доставили в больницу в тяжелом состоянии. К сожалению, врачам не удалось спасти женщину. Кроме них, в больницу попал 28-летний водитель Volkswagen — он жив.

О том, что в одном из автомобилей, попавших в резонансное ДТП в Сочи, находилась телеведущая Ксения Собчак, ранее сообщил Telegram-канал «Майор и Генерал».

Источник 5-tv.ru сообщил, что об этом же водитель Mercedes сообщил приехавшим на место аварии правоохранителям. С его слов, он действительно вез журналистку, а после ДТП она уехала в аэропорт на такси с еще двумя пассажирами.

Менеджер телеведущей Кирилл Суханов отказался в беседе с 5-tv.ru комментировать информацию о ДТП.

По факту ДТП в Сочи возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».