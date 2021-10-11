Скончалась актриса из «Служебного романа» Людмила Купина

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Карина Бернтгольц
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Звезде отечественного кинематографа было 76 лет.

Скончалась актриса из «Служебного романа» Людмила Купина

Фото: Кадр из фильма "Трембита" (1968)

Скончалась советская актриса Людмила Купина. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. На момент смерти везде отечественного кинематографа было 76 лет.

Людмила родилась 9 февраля 1944 года, служила в Центре театра и кино под руководством режиссера Никиты Михалкова. Фильмография Купиной насчитывает более десяти кинокартин. Наиболее известные из них — «Служебный роман», «Я тебя никогда не забуду», «Трембита», «Обрыв», «Вечный ов».

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