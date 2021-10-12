Обратный отсчет: как дата рождения влияет на то, сколько нам осталось жить

Нумерология — наука неточная, тем не менее она предупреждает людей о многих важных событиях в их жизни. Как по дате рождения, который является исходным кодом каждого человека, предсказать дату его смерти?

Относиться слишком серьезно к такого рода предсказаниям не стоит, но задуматься и вовремя скорректировать грозящие вам опасности можно и нужно, считают нумерологи и предлагают самостоятельно определить вам предназначенное.

Например, дата рождения — 12 октября 1978 года. Получаем 29, суммируем — 11, снова прибавляем, получаем искомое 2, смотрим расшифровку.

1

Дама с косой постучится в вашу дверь после 80 лет. Ваша жизнь будет словно яркая радуга, а смерть — словно легкий закат.

2

Велик риск гибели из-за несчастного случая. Обратите внимание, когда вам было либо будет 7, 19, 29, 45 или 67 лет. Велика вероятность продлить свое существование, если поостережетесь в указанные периоды жизни.

3

Жить вы будете долго, а вот умрете от недуга. Критичные для жизни годы — 44 и 73.

4

Четверки имеют все шансы прослыть долгожителями и полюбоваться сотней свечей на юбилейном торте в окружении внуков и правнуков. Хорошее самочувствие никогда не покинет вас.

5

Смертельные опасности постоянно где-то рядом, но вы умело умеете их избегать, а потому уйдете в мир иной по другим причинам, но уже в почтенном возрасте.

6

Наибольшую тревогу вызывает возраст в 13, 22, 47 и 68 лет. Кармические долги скажутся на длительности вашего жизненного пути.

7

Неожиданная смерть может настигнуть вас из-за катастроф и природных катаклизмов, вам стоит опасаться молний, пожаров и наводнений. Но при этом вы находитесь под покровительством самого сильного ангела-хранителя. Так что вероятность 50 на 50.

8

Игры со смертью — ваши любимые. Такой неоправданный риск может рано или поздно закончиться трагически. Все в вашей воле: найдя баланс в поисках острых ощущений, вы сможете прожить долго и счастливо.

9

50-летний юбилей такому коллекционеру вредных привычек в виде курения, спиртного и других рискованных мероприятий мало светит. Девятки редко доживают до глубокой старости, поэтому ему придется прикладывать больше усилий по поддержанию своего здоровья, чтобы подольше наслаждаться этим миром.

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