Как по времени рождения человека узнать знак зодиака, влияющий на его судьбу

Некоторые астрологи уверяют, что не солнечный знак Зодиака, а восходящий — сильнее влияет на человека. Чем они отличаются?

Солнечный знак Зодиака зависит от даты вашего рождения

Восходящий знак определяется по времени суток, в которое вы родились. Восходящий знак — это знак Зодиака, восходивший над горизонтом в тот миг, когда вы появились на свет. Восходящий знак регулирует то, каким вас видят окружающие, потому что именно он отвечает за формирование вашего внешнего облика и вашей способности презентовать себя этому миру.

Поэтому, если вы замечаете, что не совсем подходите под классическое описание знаков зодиака, сверьтесь с новым, предварительно узнав время своего рождения. Возможно, вы лучше поймете мотивы своего поведения и сможете скорректировать их, чтобы добиться успеха в личных и деловых отношениях.

Вы родились:

5 — 7 часов утра

Восходящий знак Овен

Плюсы

Ваши искренность и непосредственность притягивает к вам окружающих. Вы легко очаровываете людей приветливостью и удивительным чувством юмора, при этом внутренне до самой старости остаетесь молодым. Такие черты способствуют налаживанию отношений с людьми, особенно — с противоположным полом.

Минусы

Вам часто бывает сложно замаскировать свои эмоции, особенно в случае, если вам «капают на нервы». Вам также трудно решиться в непростой ситуации, и вы в таком случае чувствуете себя загнанным в угол, когда вынуждены делать то, что вам не по нраву: со стороны вы выглядите как упрямый и своенравный человек.

7 — 9 часов утра

Восходящий знак — Телец

Плюсы

Вы легко обучаетесь новому и качественно отрабатываете то, за что взялись. Окружающие видят вас талантливым, часто ощущают себя зависимыми от вас. Вы охотно отзываетесь помочь, но иногда вам кажется, что вашей добротой злоупотребляют. Но вам самим хочется, чтобы другие помогали вам и поддерживали. Ваши сильные черты — практичность и коммуникабельность. Свободная личность, которая легко выражает свои чувства и эмоции, легко покоряет вас.

Минусы

Вы легко «покупаетесь» на внешние манеры другого человека. Вы на дух не выносите людей, которые не держат слово или подвели в ответственный момент. Еще один неприятный момент — дружба с вами будет крепкой до тех пор, пока все складывается по-вашему.

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9 — 11 часов

Восходящий знак — Близнецы

Плюсы

Люди видят в вас сильную личность, для них вы — уверенный человек, обладающий потрясающим острым чувством юмора, временами становящимся едким. Вы обожаете, когда вас окружают яркие и веселые личности: скука приводит вас в настоящий ужас. Ваш пытливый ум готов переваривать большие объемы информации, при этом вы «всеядны»: вас интересуют многие сферы жизни, но вы не потерпите рядом с собой ограниченных в интересах людей.

Минусы

Ваша излишняя уверенность способная задеть людей, вызвав их негативную реакцию. Ваш беспощадный юмор также может не только ранить, но и обидеть окружающих. К сожалению, они не всегда способны увидеть, что за своей насмешливостью вы прячете ранимость и некоторую неуверенность в себе. Иногда ваши поступки выглядят агрессивно.

11 — 13 часов

Восходящий знак — Рак

Плюсы

Вы часто опережаете своих сверстников, при этом, в отличие от них, не испытываете трудностей «сложного возраста». Вас считают прекрасным собеседником и внимательным слушателем, который не оставит никого из обратившихся к нему без внимания и дельного совета. У вас отличные ораторские способности. Вы любите заботиться о своей внешности настолько, что поводом отказаться от веселой вечеринки в кругу друзей может стать ваша неуверенность в собственной привлекательности.

Минусы

Старайтесь быть внимательными и осторожными: жизнь не терпит беспечности, отказа от социальных контактов. Ваше стремление сомневаться во всем может привести окружающих вас людей к тому, что вы — чрезвычайно беспокойный человек. Совет: не будьте слишком предусмотрительны — это способно лишить вас общения с окружающими.

13 — 15 часов

Восходящий знак — Лев

Плюсы

Вы любите людей, чувство коллективизма — у вас в крови. Вы дружелюбны почти к любому встречному, однако разборчивы, выбирая закадычных друзей. Если к вам хорошо относятся, вы платите той же монетой. Прежде чем окончательно судить о людях, вещах и событиях, сначала тщательно проанализируйте. Внешне вы выглядите как королевская особа.

Минусы

Вас могут принять за высокомерную и своевольную личность, обозвав вас снобом. Для улучшения взаимоотношений с окружающими старайтесь прикладывать усилия, чтобы побороть негативные черты.

15 — 17 часов

Восходящий знак — Дева

Плюсы

У вас есть любимчики по жизни. Вы цените комфорт и дружеские отношения с окружающими вас людьми. При этом у вас слишком завышенные требования к себе, и вы стремитесь во что бы то ни стало следовать им, с трудом прощая себе даже малые промахи. Ваши внимательность и аккуратность не дают вам понять, другие могут быть беззаботными. Окружающие воспринимают вас как эмоционального человека.

Минусы

Вы можете поставить в тупик своих друзей и родных из-за частых перепадов настроения. Самобичевание за собственные ошибки не доведет вас до добра. Вы склоны к скрытности, из-за этого другие считают вас пессимистом. Время от времени вам нужно оставаться в одиночестве и позволять себе отдых.

Depositphotos / AndrewLozovyi

17 — 19 часов

Восходящий знак — Весы

Плюсы

Вы очаровательны и цените спокойные отношения с другими. Чтобы избежать скандала, вы пойдете на многое. Из-за столь привлекательных черт характера людям нравится находиться рядом с вами. Друзья обожают вас за мягкие и изящные манеры. Ваше истинное честолюбие маскируется мирной философией. Люди обычно видят вас улыбающимся.

Минусы

Иногда вы говорите не то, что думаете на самом деле, чтобы избежать конфликтов. Вас могут принять за лжеца из-за вашего желания ладить со всеми людьми, при этом они могут посчитать вас лишенным собственных желаний и устремлений, а все из-за того, что вы не выражаете вслух свои эмоции.

19 — 21 час

Восходящий знак — Скорпион

Плюсы

Вы — заслуживающий доверия настоящий друг. Вы отличаетесь добротой, верностью и теплотой, однако вы старательно прячете эту светлую сторону вашего характера от людей. Постарайтесь открыться: людям важно чувствовать вашу любовь к ним. При этом вам самим нужны поддержка и ободрение со стороны. В глазах других Вы можете выглядеть человеком с непостижимой тайной.

Минусы

Под вашу горячую руку лучше не попадаться, особенно когда вы думаете, что с вами несправедливо обошлись. Критику в свой адрес вы не выносите. У вас часто бывают перемены настроения. Совет: уменьшите слой вашей защиты и покажите миру ваше мягкое, дружелюбное «я».

21 — 23 часа

Восходящий знак — Стрелец

Плюсы

Вы легко сходитесь с людьми, отлично с ними ладите. По жизни у вас много друзей, которые свободно приходят и уходят из нее. Вы невероятно честны, у вас удивительное чувство юмора, оно часто вызволяет вас из запутанных ситуаций. В вас видят уверенного человека, который обладает оптимистичным взглядом на жизнь.

Минусы

Вы мало беспокоитесь об удобстве других людей. Конечно, честность нужная, но впечатление от нее может оказаться скорее негативным. Вам стоит научиться говорить правду, не травмируя при этом окружающих — тогда вы не попадете в неловкие ситуации. Дружеские отношения стоит взращивать и поливать, как цветы.

23 — 1 час ночи

Восходящий знак — Козерог

Плюсы

Вас считают спокойным, сдержанным и воспитанным. Ваши мягкость и доброта не пройдут незамеченными: ваше любящее сердце, словно магнит, притягивает к вам людей. Вы обладаете феноменальной силой сосредоточения, стоит совместить ее с вашей сдержанностью, и результаты не заставят себя ждать. При желании вы без особого труда справляетесь с учебой.

Минусы

Ваш имидж способен творить чудеса, если вы уделите какое-то время, чтобы с умом подать себя. От природы вы очень сдержанны, вследствие чего можете казаться чуточку неприветливым. Чувство юмора не может считаться вашей сильной стороной, и вы терпеть не можете, если люди пробуют посмеяться над вами. Вы также не терпите людей, спорящих по вопросам, кажущимся вам мелкими и незначительными.

1 — 3 часа ночи

Восходящий знак — Водолей

Плюсы

Добрый нрав, быстрый рассудок и легкостью, с которой вы отпускаете любезные колкости, обеспечивают вам успех в обществе. Вы обладаете шестым чувством, которое позволяет верно судить о людях. Вы можете дать разумные ответы даже на самые трудные вопросы.

Минусы

Вы склонны встречать людей по одежке, судить их по материальному успеху — размеру банковского счета, деньгам, машине, квартире и так далее. Ваши сдержанные манеры способны оттолкнуть от вас человека из-за того, что вас посчитают холодным и бессердечным созданием. В основном ум правит вашим сердцем, но не позволяйте ему быть единственной направляющей силой в вашей жизни.

3 — 5 часов утра

Восходящий знак — Рыбы

Плюсы

Вы — чувствительный человек, проблемы других людей и социальные вопросы никогда не оставят вас равнодушным. Другим вы кажетесь уравновешенным и спокойным. Ваша сильная сторона — умение решать проблемы и находить выход из критических ситуаций, поэтому люди идут к вам за советом. Но, к сожалению, для решения собственных вам самим потребуется помощь.

Минусы

Вы неспособны забывать и прощать прошлые обиды. В борьбе с эмоциональными ранами, вы рискуете развить своего рода двоедушие. Вам стоит научиться прощать и забывать прошлое, идти по жизни легко, освободившись от ранних травм и обид.

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