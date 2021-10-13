Казьмина о прощании с особняком Аршавина: «Умирала по-настоящему»

Страдающая от аутоиммунного заболевания экс-жена футболиста призналась, что ей очень тяжело дался переезд из петербургского коттеджа.

Журналистка и бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина заявила, что съехала с детьми из петербургского особняка, где живет ее свекровь Татьяна Ивановна. Подробностями она поделилась на своей странице в Instagram.

«По состоянию здоровья мне дали отсрочку остаться там. Но мы решили оставить его и уйти. В этом доме не было ни ссор, ничего плохого, он был построен пока смерть не разлучит вас», — призналась Казьмина.

Сегодня знаменитость сообщила, что сняла новое съемное жилье, а далось ей это очень тяжело, как физически, так и морально.

«Я пережила кому, сепсис, порядка шести операций, полное разрушения лица, но не думала, что меня сломает прощание с домом. И я умирала там по-настоящему, уезжая, вспоминая слова Андрея: „Я никогда не заберу у тебя дом“», — вспомнила Казьмина.

Instagram @arshavina_alisia_7

Больше всего ее огорчило, что пришлось съехать не из-за экс-мужа, а по требованию его матери, которой в свое время он и подарил коттедж.

«Выгнал семью не Андрей, не мой муж, а выгнала свекровь. Я не с ней жила там, не с ней спала и просыпалась, рожала дочку. Не ей было решать, жить нам там или уйти», — разоткровенничалась больная многодетная мать.

Поклонники поддержали Алису. Они уверены, что та преодолеет все трудности.

«Читаю и плачу, дай бог тебе это все пережить, и пусть случиться чудо»;

«Борись ради детей, не опускай руки»;

«Пожалуйста, держись, ты же такая сильная…», — отметили в комментариях.

Аршавин и Казьмина сыграли свадьбу 2016 году, после чего у них родилась Есения. Через три года пара подала на развод, который который обернулся долгими судебными разбирательствами.

Как писал 5-tv.ru, ранее Алиса Казьмина рассказала про нового мужчину в своей жизни.