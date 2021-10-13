Экс-жена Аршавина рассказала про нового мужчину в своей жизни: «Я любовница болезни»

Журналистка устала от того, что ей приписывают роль разлучницы.

Журналистка и бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина рассказала о мужчине, который появился в ее жизни. Им стал руководитель службы безопасности группы компаний Armada Петрос Погосян. Именно он оказал поддержку женщине, которая уже давно тяжело больна. В сети их уже приняли за пару, однако знаменитость все отрицает и не хочет отвечать слухи о том, что у нее новый любовник.

«Я болею очень тяжело уже почти три года, за последний год даже фото ни с каким мужским полом нет. Приехал мужчина, с ответственной должностью и работой, сорвавшись из другого города помочь мне, без лишних мыслей», — написала Казьмина в своем Instagram-аккаунте.

По словам женщины, она очень устала от жизни из-за своего недуга, а также от того, что ее обвиняют в соблазнении женатого мужчины.

«Тяжело больная женщина тоже имеет право на общение или знакомство с мужчиной, позволить себе симпатию к нему и принять руку поддержки. А вы сразу так громко — „Любовница!“. Я любовница болезни», — высказалась Казьмина, поблагодарив Погосяна за поддержку.

Instagram @arshavina_alisia_7

Подписчики поддержали ее и посоветовали не обращать внимание на недоброжелателей.

«Какой он молодец, приехал поддержать и помочь. Счастья вам. Алиса бери от жизни все, радуйся, не болей»;

«Алиса, вы очень добрый и хороший человек, не обращайте внимания на хейт»;

«Держись. Наплюй на сплетни. Жизнь одна. Другой не будет»;

«Алиса, все хорошо! У вас такие классные дети! Мужчины тоже могут быть друзьями», — отметили в комментариях.

Известно, что Казьмина долгое время борется с аутоиммунным заболеванием, а после операции она потерла нос. Параллельно женщина воспитывает двух детей от первого брака и дочку от Аршавина. Как писал 5-tv.ru ранее, Казьмина призналась, что готова жить дальше даже без лица.