Экс-жена Аршавина рассказала, что хочет успеть сделать в жизни: «Лучше так заканчивать»

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина рассказала о своих мучениях во время скандального переезда из загородного дома своей свекрови. После, как она утверждала, тяжелого процесса смены жилья, где они жили с известным спортсменом, 39-летней Алисе Аршавиной пришлось искать новое пристанище, делать там ремонт и даже завести собаку.

«Успела снять дом, который им нравится и где они захотят сделать иначе, забыв тот, подарить ротвейлера, все время посадив уже себя дома провожу с ними и с их желаниями на сейчас и на будущее», — поделилась экс-супруга Аршавина.

По судебному решению, ей пришлось съезжать из своего загородного дома. Поспособствовала этому мать футболиста. Она не пожелала, чтобы ее бывшая невестка находилась в доме, который записан на нее. Алиса Аршавина с тремя детьми прожила в этом доме несколько лет. После развода с Андреем Аршавиным, он обещал, что не будет отбирать дом.

View this post on Instagram Публикация от Аlisa (@arshavina_alisia_7)

Мать футболиста обвиняет Аршавину в бесплатном проживании в ее апартаментах. При этом, мать троих детей получает не менее 300 тысяч рублей алиментов в месяц от экс-супруга, и ей постоянно оказывает поддержку первый муж Алексей Казьмин. Он оплачивает лечение своей бывшей жены и проводит много времени с дочкой и сыном. Преисполненная страданиями, женщина вполне может обеспечить себя и троих своих детей, отчего же она печалится и о каких мучениях речь — хороший вопрос. Однако в своих социальных сетях она утверждают, что ее жизнь и жизнь ее детей наполнена страданиями.

«И сейчас даже если скажут давай ложись сделаем страшно, спокойно перенеся все операции, сейчас лучше так заканчивать, чем боясь на столе. <...>Я поймала себя на мысли что сейчас на пятой скорости доделываю дела, чтобы детям все сделать хорошо, успела снять дом, который им нравится и где они захотят сделать иначе, забыв тот, подарить ротвеллера, все время посадив уже себя дома провожу с ними и с их желаниями на сейчас и на будущее.<…> И не так страшно сгорать, как живя, зная, что горишь. Я готова к этими физическим и моральным страданиям болезни, взяв на себя грехи всего человечества, свои я уже искупила, но мои дети не заслужили такой мучительной жизни», — пишет Аршавина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алиса Аршавина опубликовала пост на своей странице в instagram, гласящий о том, что ей очень тяжело покидать свой, уже родной, дом.