Заболевшего коронавирусом Серова могут ввести в искусственную кому

Заболевшего коронавирусом эстрадного певца Александра Серова могут ввести в искусственную кому. По информации 5-tv.ru, его могут подключить к ЭКМО. В настоящее время врачи проводят консилиум и принимают решение.

Состояние 67-летней знаменитости стабильно тяжелое. Наблюдается отрицательная динамика. У Серова поражение обоих легких. Одно на 60%, другое на 75%. Иногда его подключают к ИВЛ, в остальных случаях он дышит сам.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, о госпитализации Александра Серова стало известно 9 октября. Артист был доставлен в отделение реанимации. Композитор Игорь Крутой сообщил, что певец отказывался от вакцинации, что, возможно, и могло стать причиной тяжелого течения болезни.

Семья Серова молится о его выздоровлении. Как написала на своей станице в Instagram бывшая жена певца Елена Аворес — когда в семью приходит беда, места былым обидам не остается, и все объединяются. К слову, экс-возлюбленные не раз выясняли отношения в эфире популярных ток-шоу и конфликтовали, но с течением лет сумели примириться. Поэтому сестры Елены Наталья и Ольга, супруг Максим, который «расшифровывает каждое сообщение врачей» — все живут судьбой Серова.