Бывшая жена госпитализированного Серова: «Саша, ты нам еще нужен. Живи!»

Бывшая жена госпитализированного с коронавирусом певца Александра Серова Елена Аворес (В девичестве Стебенева — Прим. ред.) заявила, что вся ее семья, включая супруга Максима, молится о выздоровлении и не теряет надежды на благополучный исход лечения. Она также прокомментировала атаку хейтеров на свою дочь Мишель Серову, которую в сети обвинили в безразличии к судьбе тяжелобольного отца.

Аворес обратилась к своим подписчикам в Instagram. К посту она прикрепила видео со свадьбы наследницы — на нем невеста танцует со знаменитым отцом под живое исполнение Катей Лель песни «Я по тебе скучаю».

«Расставаньям и потерям я не верю, я не верю!» — такими строками из упомянутой композиции экс-супруга артиста начала свое сообщение.

Как известно, уже несколько дней Александр Серов находится в больничной палате, в отделении реанимации. Состояние знаменитого пациента врачи оценивают как стабильно тяжелое — никаких прогнозов давать не решаются. О том, что певца экстренно госпитализировали с поражением 75% легких, стало известно 9 октября.

Аворес, как и все близкие, переживает за отца своей дочери Мишель. Она отмечает, что когда в семью приходит беда, места былым обидам не остается, и все объединяются. К слову, экс-возлюбленные не раз выясняли отношения в эфире популярных ток-шоу и конфликтовали, но с течением лет сумели примириться. Поэтому сестры Елены Наталья и Ольга, супруг Максим, который «расшифровывает каждое сообщение врачей» — все живут судьбой Серова.

Instagram @elenaavores

«Вся семья, хоть мы и не всегда общаемся, все наши мысли и действия — только во здравие Александра… Мы сейчас все за одно! Саш, тебя очень много людей любит! Ты очень много добра нес в этот мир. Ты нам еще нужен! Живи!» — написала Аворес.

Бывшая жена также обратилась к пользователям сети, раскритиковавшим ее дочь Мишель. Ее обвинили в равнодушии к болезни папы. Когда артист попал в больницу, и за его жизнь взялись бороться медики, наследница продолжала публиковать посты о своем отдыхе, хобби, секретах красоты, а об отце молчала.

«Побойтесь бога писать гадости его дочери, ведь она плоть и кровь Александра! Но вам, видимо, пофиг на это, лишь бы удовлетворить свой фанатизм. Да, сейчас у нас сложные времена. Но мы не хотим и не будем думать о плохом. Мы верим в лучшее, и так оно и будет!» — добавила мама Мишель Серовой.

Аворес поблагодарила всех, кто шлет ей и дочери слова поддержки, отметив, что очень ценит это.

Карьера Александра Серова началась с руководства эстрадными ансамблями и работы аранжировщиком. Первая сольная пластинка певца увидела свет в 1984 году, песни «Я хочу тебя видеть», «День рождения любви» и другие тут же стали хитами. В 1990-е Серов уже носил звание главного романтика советской и российской эстрады. Все благодаря сотрудничеству с известными композиторами Игорем Крутым и Игорем Николаевым, которое вылилось в крепкую дружбу.

Композиции «Ты меня любишь», «Мадонна», «Я люблю тебя до слез» и «Звездопад» знают наизусть и повсеместно поют на торжествах до сих пор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению Игоря Крутого, стало причиной инфицирования Александра Серова коронавирусом.