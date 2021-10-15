Максакова о назначенных судом алиментах: «Тюрин воображает, как порол бы меня плетьми»

Оперная дива проиграла очередное разбирательство против бывшего мужа. Суммы, которые ей придется выплачивать, сильно впечатлили певицу.

Оперная певица Мария Максакова проиграла в суде разбирательство с бывшим мужем и теперь будет вынуждена платить алименты на двоих детей. Иск бизнесмена Владимира Тюрина удовлетворил частично Пресненский районный суд Москвы. По словам Максаковой, сумма для нее не подъемная.

«С июля я должна перечислять 10 и 15 тысяч рублей Илье и Людмиле. Это нарушение в любом случае, потому что у меня нет такой зарплаты, чтобы доля соответствовала данным цифрам. Назначили исходя из двойного прожиточного минимума», — заявила певица в интервью StarHit.ru.

При этом в пресс-службе судебной инстанции журналистам пояснили, что Тюрин просил выплачивать в отношении двух детей 1/3 от всех доходов Максаковой до достижения сыном совершеннолетия, а после — четверть в отношении дочери.

Максакова назвала экс-супруга «безработным отцом –одиночкой», который просто «выклянчил» эти деньги.

«Наверное, в своих голубых мечтах Тюрин воображает, как порол бы меня плетьми на конюшне, но пока приходится удовлетворятся частично», — сказала она

Максакова уже судилась с бывшим мужем, пытаясь лишить его родительских прав, но безуспешно. Его иск о взыскании элементов стал ответным шагом. Тяжба между супругами тянется еще и по поводу квартиры в столице на Краснопресненской набережной. Огромные апартаменты в 260 «квадратов» пытаются отсудить у певицы ее дети, конечно, с подачи экс-супруга, как официального опекуна. Максакова оформила дарственную на детей, но как сама признавалась позже, она была не в себе и сделала это под давлением. Суд назначил оперной диве психиатрическую экспертизу.

По словам певицы, эта недвижимость — последнее имущество Максаковой. У нее есть третий ребенок — пятилетний Иван. Остаться на улице с маленьким сыном — вот чего опасается знаменитость, так как в документах по судебному делу не учтены ни ее интересы, ни интересы малолетнего ребенка.

Видеться с детьми Максакова не может — бывший муж против.

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