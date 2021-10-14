Шаляпин заявил о намерении судиться с Цымбалюк-Романовской

Переживающий утрату любимой супруги Прохор Шаляпин заявил о намерении подать в суд на вдову Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую. После смерти народного артиста СССР певца и пианистку связывал недолгий роман, а сейчас дама с удовольствием раздает неприятные для своего бывшего ухажера комментарии и откровения в прессе.

Звездный адвокат Александр Бенхин, представляющий интересы Шаляпина, сообщил, что по просьбе певца подготовил официальное письмо в адрес СМИ и Цымбалюк-Романовской.

«Пока это досудебная претензия, но, если эта дама продолжит в том же духе, мы с Прохором Андреевичем обратимся в суд», — заявил Бенхин в беседе с KP.RU.

По словам самого Шаляпина, его бывшая возлюбленная использует его имя для собственного пиара, и он намерен запретить ей это делать «в соответствии с законодательством РФ».

«Очевидно, дама цинично готовится к дню памяти Армена Джигарханяна в ноябре, чтобы раздавать платные интервью телеканалам, но из-за того, что интерес к ее персоне давно пропал, а жить на что-то нужно — последние годы она жила только на деньги от телепередач, о которых с такой брезгливой надменностью отзывалась во всех своих интервью — она вынуждена измышлять для СМИ все новые и новые сказочные подробности своей жизни с Арменом Борисовичем и оскорблять всех неугодных, в том числе меня и мою покойную супругу Татьяну, которая ее даже не знала при жизни. Это сегодня самый дешевый и самый беспроигрышный способ снова получить цитируемость в СМИ и тем самым хоть что-то заработать», — передает слова певца издание.

Шаляпин утверждает, что уже два года не общается с Цымбалюк-Романовской и хочет, чтобы она оставила в покое его самого и его семью.

«Но, поскольку нормальные человеческие чувства ей не знакомы, я отправляю ей официальную досудебную претензию о запрете использовать мое имя в построении своего пиара и привлечении, тем самым, к себе внимания», — заключил певец.

После смерти жены Шаляпина, канадской миллионерши Татьяны Дэвис, Цымбалюк-Романовская публично обвинила певца в обмане, заявив, что не верит в его истории. По словам пианистки, будучи в отношениях с Шаляпиным, она не раз сталкивалась с ложью с его стороны, поэтому теперь любую информацию о нем воспринимает как возможную выдумку и очередной повод напомнить о себе.

Накануне Цымбалюк-Романовская в очередной раз оскорбительно высказалась в адрес Шаляпина. В интервью одному из изданий она заявила, что певец всегда и во всем старался подражать Филиппу Киркорову. До такой степени, что после каждой публикации поп-короля в Instagram отправлялся на рынок «Дубровка» в поисках подделок костюмов Киркорова от известных брендов.

К слову, Шаляпин тоже не раз нелицеприятно отзывался о бывшей пассии. В частности, как рассказывал 5-tv.ru, не так давно певец заявил, что Цымбалюк-Романовская при близком знакомстве оказалась весьма ограниченной и односторонней личностью с зацикленными интересами.