К каким болезням и почему приводит подавление эмоций

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Артем Зайцев
Эксклюзив 1 001

Психолог Коткова объяснила, почему опасно для здоровья подавлять эмоции

Фото, видео: Depositphotos / IgorVetushko; 5-tv.ru

Неверные установки негативно влияют на нашу жизнь. Еще более тлетворное влияние оказывают различные запреты, которые на нас накладывают окружающие.

Многие с самого детства слышат фразы: «громко смеяться нельзя, иначе плакать будешь», «мужики не ноют», «бог терпел и нам велел». И часто произносят это самые близкие к нам люди — родители и друзья. А если говорят, то значит это правда. Или же нет? О том, как ложные эмоциональные установки влияют на нас, в беседе с 5-tv.ru поделилась психолог, специалист по психосоматике Коткова Анастасия.

«Эмоции — это наши лучшие друзья. Они могут быть как позитивными, так и негативными, давать нам силы радость, наполнение энергией. Есть и негативные и если мы не определяем их, то они забирают у нас много энергии и ресурсов», — рассказывает Анастасия.

Когда эмоция подавляется кем-то или как-то, то в теле появляются блоки и зажимы. Именно из-за этого и начинает болеть наше тело. Тело сообщает нам, что происходят некие процессы, которые вредят нашему организму. Важно не отпускать этот момент, а проживать, прорабатывать. В такие моменты можно даже заметить, что тело подстраивается.

«Например, сколиоз. Есть у человека ситуация, которая на него влияет и его тело начинает адаптироваться к этому. Либо он защищается, либо уходит от ситуации», — делится психолог.

Если кто-то или что-то зажимает наши эмоции, то непременно начинаются обиды в отношениях. В этом случае человек ищет другое место, где можно проявить невыраженные эмоции. Человек пытается справиться со своим подавлением, но не напрямую, а посредством других инструментов.

«Чтобы этого избежать, нужно почаще задавать себе вопрос: какие эмоции вы в себе и испытываете? Когда вы обнаруживаете их в в себе? Почему боитесь их выразить? Проанализировав эту ситуацию, вы сможете понять, как выстраиваются ваши отношения с окружающими и что в них нужно поменять», — советует психолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие советы дает психолог, чтобы забыть бывшего возлюбленного.

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