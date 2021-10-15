Посетившая Росгвардию Собчак заявила о слежке после ДТП в Сочи

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 1 029

Об этом сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Фото, видео: РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

Известная российская телеведущая Ксения Собчак обратилась в отделение Росгвардии в Москве, чтобы заявить о слежке после смертельного ДТП в Сочи. Об это 5-tv.ru сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

«Насколько мне известно, она обращалась с вопросом о том, что за ней якобы ведется слежка неизвестными лицами на машине. Ей было рекомендовано действовать в соответствии с законодательством. Если есть все причины, написать заявление» в органы внутренних дел», — пояснил он.

Накануне 5-tv.ru удалось снять видео, на котором видно, как кортеж Ксении Собчак выезжает с территории здания Росгвардии в столице. При этом ранее журналистка сослалась на плохое самочувствие, в связи с чем была перенесена ее очная ставка с водителем в Сочи. 

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