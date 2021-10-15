Кортеж Собчак сняли на видео у Главного управления Росгвардии в Москве

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 1 023

На кадрах видно, как несколько машин выезжают с территории ведомства.

Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Кортеж российской телеведущей Ксении Собчак сняли на видео у Главного управления Росгвардии в Москве. На эксклюзивных кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, запечатлено, как с территории ведомства выезжает друг за другом несколько автомобилей журналистки. Накануне она посетила здание Главного управления Росгвардии в столице. 

Ранее 5-tv.ru стало известно, что Ксения Собчак сослалась на плохое самочувствие и пропустила очную ставку с водителем в Сочи. В результате следственные действия перенесли. 

Трагический инцидент произошел 9 октября. Mercedes, в котором находилась телеведущая, столкнулся с Volkswagen, когда Собчак ехала со светского мероприятия в «Роза Холл» по случаю старта продаж дома-курорта «Сан-Сити» в аэропорт Сочи. Вторую иномарку после столкновения отбросило на микроавтобус. В итоге погибла одна женщина. Журналистка в свою очередь пересела на другую машину и продолжила путь.

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