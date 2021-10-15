Кортеж Собчак сняли на видео у Главного управления Росгвардии в Москве

Кортеж российской телеведущей Ксении Собчак сняли на видео у Главного управления Росгвардии в Москве. На эксклюзивных кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, запечатлено, как с территории ведомства выезжает друг за другом несколько автомобилей журналистки. Накануне она посетила здание Главного управления Росгвардии в столице.

Ранее 5-tv.ru стало известно, что Ксения Собчак сослалась на плохое самочувствие и пропустила очную ставку с водителем в Сочи. В результате следственные действия перенесли.