Кортеж Собчак сняли на видео у Главного управления Росгвардии в Москве
На кадрах видно, как несколько машин выезжают с территории ведомства.
Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
Кортеж российской телеведущей Ксении Собчак сняли на видео у Главного управления Росгвардии в Москве. На эксклюзивных кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, запечатлено, как с территории ведомства выезжает друг за другом несколько автомобилей журналистки. Накануне она посетила здание Главного управления Росгвардии в столице.
Ранее 5-tv.ru стало известно, что Ксения Собчак сослалась на плохое самочувствие и пропустила очную ставку с водителем в Сочи. В результате следственные действия перенесли.
Трагический инцидент произошел 9 октября. Mercedes, в котором находилась телеведущая, столкнулся с Volkswagen,
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