Скончался народный артист РСФСР Борис Ташкентский

Умер народный артист РСФСР Борис Ташкентский. О смерти 84-летнего актера сообщил театр «Ромэн» на официальном сайте.

«С глубоким прискорбием извещаем, что на восемьдесят пятом году ушел из жизни народный артист России Борис Рошельевич Ташкентский», — говорится в сообщении.

Борис Ташкентский родился 2 января 1937 года в Ташкенте. Он окончил Ташкентский театральный институт, в 1960 году переехал в Москву, где стал служить в театре «Ромэн». Работая в там, актер в 1962 году закончил Щепкинское училище. За время своей карьеры он исполнил больше 150 ролей, снялся более чем в десяти фильмах. Пробавал себя в качестве режиссера, театрального педагога.

Заслуги Бориса Ташкентского отмечены многочисленными театральными премиями и дипломами, в 2001 году Указом Президента был награжден Орденом Дружбы.