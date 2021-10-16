Расставание с прошлым и планирование: Китайский гороскоп на неделю с 18 по 24 октября

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «бацзы», что в переводе значит «восемь иероглифов судьбы». Подробнее узнать про то, что такое «бацзы» можно тут.

Предстоящая неделя пройдет под знаком осторожности и внимательности, шесть дней из семи необходимо усиленно следить за ценными вещами и документами. Могут быть пропажи, потери и прочая. Лучшая стратегия в такие периоды — отдать чего-нибудь самому. Подать милостыню, поделиться денежкой с уличным музыкантом, притащить в офис вкусностей — просто так, от щедрого сердца. И, вуаля — энергия потерь и неприятностей утилизирована.

В китайской метафизике вообще приветствуется деятельное участие субъекта в энергиях судьбы. Видите в карте неблагоприятные прогнозы по своему поводу — начните их отрабатывать самостоятельно и заранее. К примеру, сами напроситесь на прием к врачу, если бацзы сулит вам проблемы со здоровьем. Или выпейте успокоительного перед тем, как пойти на работу — это в том случае, если прогноз настаивает на вашей ссоре с начальством.

Так, весело, с песней, и надеждой на неминуемое избавление от трудностей и рекомендую вам прожить следующую неделю.

Понедельник, 18 октября, Инь Земля и Свинья

Понедельник будет продуктивным, только не для всех видов деятельности. Много знаков земли, собранные в этом дне, будут способствовать проявлению хозяйственности, работоспособности и трудолюбия. А вода, представленная знаком Свинья, поможет с легкостью расстаться с тем, что давно устарело.

Все эти замечательные качества энергий стоит потратить на расхламление жизни и окружающего пространства. День хорош для генеральной уборки, избавления от старых зубов и отношений. Для тех, кто давно ждет знака свыше для того, чтобы сесть на диету, это понедельник дает вам отличный шанс заняться своим улучшением. Кто не хочет на диету — может просто на детокс.

Не стоит в понедельник переезжать, открывать новый бизнес, начинать долгие путешествия. Стоит быть особенно внимательным к ценным вещам и документам — есть риск их кражи или пропажи.

День будет не очень ласковым к представителям знака Змеи. Змеи по году будут чувствовать себя не в своей тарелке. Змеи по месяцу будут получать тычки от начальства. Змеи по дню рискуют поругаться со своей второй половиной.

Вторник, 19 октября, Ян Металл и Крыса

Энергии вторника очень янские, мужские, напористые. Будет много руководящих указаний, много эмоциональных поступков, ссор и споров. Если у вас ранимая психика и тонкая душевная организация, то лучше в этот день наденьте на себя воображаемый скафандр. Чтобы защититься от стрел Янского металла. Особенно осторожными стоит быть людям стихии Дерева (дневной столп), им во вторник надо очень аккуратно ездить за рулем и пить много успокоительных чаев.

Люди-Лошади также могут чувствовать себя во вторник совсем не в своей тарелке. Лошади по году будут нервничать непонятно от чего, родившиеся в месяц Лошади ощущать несправедливое отношение к себе со стороны босса, а Лошадки по дню могут испытывать серьезное раздражение по поводу супруга/супруги.

А вот всем остальным стоит расслабиться и сделать во вторник что-нибудь полезное. Открыть бизнес, например, устроить новоселье или купить себе какое имущество. Не стоит начинать лечение, брать кредиты и начинать судиться.

Среда, 20 октября, Инь Металл и Бык

Денечек — дубль года. Энергии стремятся к балансу, поэтому если вы планировали на среду крупный выигрыш, не обижайтесь — максимум, чего добьетесь — это ничья.

Рекомендации на день — заняться глубинным планированием предстоящей жизни. Попробуйте понять в каком месте и с какими именно людьми вы хотите быть рядом и представьте себе эту ситуацию во всех красках. Если хорошо практиковаться в визуализации, удивитесь, что мечты ваши будут исполняться все быстрее и четче.

Среда, плюс ко всему, особо благоприятный день для операций с недвижимостью или покупки чего-то по-настоящему крупного. Особенно повезет в среду знакам Дерева, им вообще с деньгами в месяцы и годы Земли везет. Может приплыть удача знакам Огня, особенно если у них в карте есть Коза или кто-то из Коз есть в окружении. И параллельно денежная удача в октябре светим людям Воды. Для открытия хранилища Воде понадобится какой-нибудь Дракон — в карте или рядом в виде членов семьи, партнеров, друзей, врагов и т. п.

Неинтересным день покажется для людей знака Коза. Им будет нездоровиться, будет некомфортно на работе и дома. Стоит принять проявления энергий как данность и не роптать на судьбу — уже завтра ситуация может измениться.

Четверг 21 октября Ян Вода и Тигр

День яркий, стремительный, но почти бесполезный. Если не хотите завязнуть в нехороших последствиях, не планируйте на этот день ничего судьбоносного, особенно в медицинском плане. Сочетание энергий трактуются как «день болезней» и «день краж и неприятностей». Это та самая ситуация, когда лучше недоспать чем переспать — внимательность и осторожность точно не повредит.

Лучшее занятие на четверг — спокойное, размеренное движение вперед, доделывание заброшенных дел, обучение, чтение, улучшение себя. Хорошо в четверг устроить встречу со старым другом, поболтать о том о сем или прогуляться пешком. Хоть после работы. Тело будет вам благодарно.

День будет нервным для людей знака Обезьяна. Будьте максимально аккуратными в словах и поступках.

Пятница, 22 октября Инь Вода и Кролик

Хороший должен получиться день. Энергии Инь Воды как дождь прольются на траву Инь Дерева (Кролик). Трава напитается, расцветет, потянется ввысь. Солнышка правда нету, но это временно.

В пятницу будет тянуть на общение, обсуждение новостей, начальники захотят устроить совещания и разбор полетов. Но все должно пройти более-менее гладко.

День хорош для начала новых дел. Стоит обсуждать концепции новых проектов, перспективы сотрудничества, подписывать контракты и устраивать вечеринки по поводу открытия чего-либо.

Немного не своей тарелке будут себя ощущать люди знака Петух. У них обострится желание все контролировать, но это принесет им только вред. Единственный контроль, который необходим Петухам в эту пятницу — следить за своим поведением и не нарываться на конфликты.

Суббота 23 октября, Ян Дерево и Дракон

Суббота день, когда лучше всего ничего не делать. На этой неделе с этим полностью согласны не только правоверные евреи, но и китайские метафизики.

День будет ощущаться как очень непростой, нервный, конфликтный — это следствие прямого столкновения символа дня Дракона и символа месяца Собаки. Когда такие стычки периодически происходят, все идет не по плану. Обязательства нарушаются, эмоции зашкаливают, деньги и нервы теряются безвозвратно.

Чтобы избежать проблем лучше ничего важного на такие дни не планировать и позволить себе прожить его плывя лодочкой по реке. Куда занесет — туда и выплывем. Получится сделать что-то полезное — хорошо. Получится с кайфом побездельничать — еще лучше.

Собаки и Драконы в субботу будут нервнее обычного. Позаботьтесь о них, если знаете, что люди таких знаков есть рядом с вами.

Воскресенье, 24 октября, Инь Дерево и Змея

Нестабильные энергии субботы будут ощущаться еще и в воскресенье. Именно поэтому не стоит загружать его важными и неотложными делами. Стратегия плывущей лодки отлично сработает и в этот день.

Людей вокруг, да и вас самих будет тянуть на самовыражение — кто-то захочет испечь пирог, а кто-то устроить скандал. Попробуйте творческую энергию направить в мирное русло. Сходите с детьми и близкими в театр, в музей, устройте домашний спектакль или фотосессию на природе. Главное — не заморачивайтесь, отдыхайте, впереди новая октябрьская неделя!

Не самым лучшим образом будут чувствовать себя в воскресенье люди, у которых в карте есть Свинья. У них случится повышенная нервная чувствительность. Поберегите себя, не принимайте все так близко к сердцу.

Хорошего вам бацзы!