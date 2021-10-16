Хирург оценил вероятность наследования болезни экс-жены Аршавина детьми

По мнению Владимира Плахотина, нос у экс-супруги футболиста провалился от множества пластических операций. В наличии заявленного ей аутоиммунного заболевания врач сомневается.

Аутоиммунный некроз бывшей жены футболиста Андрея Аршавина Алисы Казьминой — выдуманное заболевание, уверен пластический хирург Владимир Плахотин. Врач опроверг вероятность передачи якобы имеющегося у журналистки недуга ее детям по наследству.

Алиса Казьмина, по собственным словам, перенесла шесть операций, побывала в коме, а ее нос, что очевидно и без комментариев, будто провалился. Ни один специалист по пластике не решается взяться за восстановление утраченной красоты женщины. На фоне неустанных разговоров о болезни звезды в СМИ появились предположения о том, что недуг — генетический, а значит, существуют серьезные риски для наследников Казьминой.

По мнению Владимира Плахотина, такое вряд ли возможно. Кроме того, само словосочетание «аутоиммунный некроз» — в принципе некорректное. Союз системного заболевания с разрушением тканей человек едва ли можно пережить. К слову, ко всем своим диагнозам Казьмина прибавляет еще и сепсис — заражение крови. Как с таким «букетом» продолжать споры по разделу имущества и ходить по ток-шоу? Хирург полагает, что изуродованный нос — последствие болезненного увлечения пластикой, а не смертельное проклятие. И уж тем более оно не заразно и не опасно для детей.

«Это не передается, поскольку это не инфекционное заболевание. Действительно ли это аутоиммунное заболевание — некроз? Это словосочетание некорректное. Аутоиммунный некроз — если бы это было у нее, она бы умерла уже. Это когда своя иммунная система тебя убивает. А у нее проблемы с носом, она несколько раз его оперировала. В результате многих операций нарушилось кровоснабжение, нарушилось питание тканей», — говорит доктор.

По словам Плахотина, многократное хирургическое вмешательство часто приводит к некрозам. Суть процесса не в том, что ткань разваливается на ровном месте — из-за того, что ее часто разрезают и сшивают вновь, кровь перестает поступать к некоторым зарубцевавшимся участкам. Не получая с ней питательных веществ, клетки на этих участках гибнут.

«Ткань в это время дала сильный фиброз. Если это еще раз сделать, то будет еще хуже, еще будет меньше ткани — нарушено питание! Это заболевание уже мозгов (Имеется в виду зависимость от пластических операций. — Прим. ред.)! Это она говорит про себя: „Аутоиммунные какие-то некрозы“. Да у нее детей бы никогда не было, господи! Бред какой-то она несет и все!» — заключил хирург.

Вне зависимости от причин — от скальпелей или от болезни — лицо Алисы Казьминой серьезно пострадало. В сети и на телевидении появлялись многочисленные сюжеты из больничных палат, где она проводила недели в ужасном состоянии. При этом женщина отвечает за троих детей, делит с бывшим мужем имущество. Спортсмен в свою очередь, предоставил право биться за нажитое непосильным трудом матери. Недавно родительница Аршавина выиграла суд и заставила невестку покинуть загородный особняк.

Ранее 5-tv.ru публиковал признания Алисы Аршавиной о переживаниях, связанных с переездом.