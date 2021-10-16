В Петербурге умер известный по образу Петра I актер Андрей Булгаков
Артист Театра исторических миниатюр и современных пародий скончался от последствий коронавируса. Ему было 63 года.
Фото: ВКонтакте @imperator_peter; @tori_moskvina
В Санкт-Петербурге скончался актер, создавший самый узнаваемый образ Петра Великого. Об этом накануне сообщила супруга артиста Виктория Булгакова на своей странице в социальной сети.
«15 октября 2021 года 11.30. Андрюшенька, любимый мой, я очень счастлива с тобой. Я благодарю тебя за самые счастливые года моей жизни, года, которые ты был со мной. Ты всегда будешь рядом, я очень тебя люблю, мой Гепард», — написала Виктория.
Актера Андрея Булгакова в Петербурге знали по образам выдающихся исторических личностей, которые он с успехом воплощал на городских мероприятиях и торжествах. На его счету немало мастерских перевоплощений, однако самый известный образ, созданный актером — это, конечно, основатель города, царь Петр I.
«Светлый человек ушел. Талантливый артист и прекрасный товарищ. Как и прежде буду вспоминать»; «Андрей был светлым и жизнелюбивым человеком. Мы будем помнить его»; «Светлая память Андрею, красивому, благородному, доброму, талантливому, харизматичному. Очень, очень жаль», — написали в поклонники артиста в социальной сети.
Как стало известно, две недели Булгаков в тяжелом состоянии находился в отделении реанимации одной из больниц, но спасти артиста не удалось. Он скончался от осложнений на сердце, которые спровоцировала коронавирусная инфекция. Андрею Булгакову было 63 года.
Театр исторических миниатюр и современных пародий основали актеры Андрей и Виктория Булгаковы в Санкт-Петербурге в 2000 году. По задумке авторов, главной особенностью театра стал его репертуар, в который вошли детские сказки, театрализованные экскурсии, бальные программы или исторические спектакли.
Именно русская история, традиции и культура стали основной темой антрепризы. На протяжении двух десятков лет артисты театра принимают участие во всех городских и международных культурных мероприятиях.
Как рассказала KP.RU жена актера, после смерти супруга она планирует назвать театр в честь покойного мужа и продолжить дело его жизни.
Сообщается, что прощание с актером Андреем Булгаковым состоится во вторник 19 октября на Ковалевском кладбище.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что скончался народный артист РСФСР Борис Ташкентский.
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