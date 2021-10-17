Крутой рассказал, что ругался с Серовым из-за прививки от коронавируса
Композитор не находит себе места после госпитализации старого друга и соратника по творчеству.
Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков
Композитор Игорь Крутой рассказал о том, как убеждал своего друга, певца Александра Серова, еще до его госпитализации привиться от коронавируса и даже ругался с ним на этой почве.
«Конечно, говорил ему сделать прививку от коронавируса. Ругался с ним. Сам я привит», — поделился Крутой в эфире НТВ.
Ранее композитор обратился к подписчикам в соцсети с просьбой помолиться о выздоровлении 67-летнего Серова, которого в ночь на 9 октября экстренно госпитализировали в одну из столичных больниц с коронавирусом и поражением легких почти 75%. При этом исполнителя поместили в реанимационное отделение в кислородной маске.
Позднее стало известно, что у певца имеются сопутствующие заболевания, которые усложняют течение COVID-19. В частности, Серов страдает сахарным диабетом, обострившимся после гормональных лекарств, применяемых в его лечении от коронавируса.
Как рассказывал 5-tv.ru, накануне дочь Александра Серова Мишель поделилась подробностями о состоянии госпитализированного родителя. Она призвала поклонников певца не верить тревожным сообщения прессы и заявила, что его здоровью ничего не грозит. По словам Мишель, лечение дает положительные результаты, и, возможно, скоро Серов окажется в кругу семьи.
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