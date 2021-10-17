Дрессировщик рассказал, почему медведь обожал беременную Пересильд

Юрий Пантелеенко уверен, что эти животные могут «учуять» интересное положение женщины, вот только реакция порой оказывается неожиданной.

Медведи лучше любого теста на беременность чувствуют, что женщина находится в интересном положении, и это подтверждают, как минимум, два растиражированных случая. Один из них произошел накануне в орловском цирке «GRAND» — там животное набросилось на носящую под чердцем малыша дрессировщицу. Другой — история из съемочной жизни актрисы Юлии Пересильд, только более благополучная. Звезда кино, как выяснилось, не только в космос летает, но еще и диких зверей умеет приручить!

Дрессировщик Юрий Пантелеенко рассказал 5-tv.ru, что на 100% предсказать поведение медведя невозможно, и об этом нельзя забывать ни на минуту. «Учуяв» беременность, некоторые мишки могут почувствовать угрозу, другие становятся ласковыми, как котики.

«У нас был случай: медведь Степан во время съемок фильма Юлии Пересильд — она тогда была беременна первым ребенком — во время фильма „Край“. Как только она подошла, никто не мог понять, почему Степа проявляет такую нежность к ней, нереально он ее обожал, готов был целовать и перед ней стелиться, как коврик. А потом оказалось, что она на третьем месяце», — вспомнил Пантелеенко.

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Поведение Степана было еще тем поразительнее, что кроме него никто и не знал о том, что актриса скоро станет мамой. Срок был еще маленький, живот не округлился. Особое шестое чувство у животных, полагает дрессировщик, работает в этом плане, как радар.

Эксперт настойчиво подчеркнул, что медведи и любые другие хищники непредсказуемы, даже если с рождения живут и трудятся на цирковой сцене рядом с людьми. Животное может неожиданно испугаться, но при этом не станет искать защиты у человека, а вцепится в него, ведь в дикой природе лучшая защита порой — это нападение.

«Потому что задача хорошего дрессировщика — это поддерживать все время идеальное соотношение, баланс, скажем так, его самочувствия в идеальном состоянии. Вот от этого все зависит. Когда животное не нервничает, не переживает, нет стресса никакого, тогда все происходит хорошо», — сказал Пантелеенко.

В случае с сотрудницей орловского цирка, считает дрессировщик, медведь мог ее приревновать — тоже от большой любви. Стоит отметить, именно такую версию инцидента озвучили и в самой организации. Мишка, который рос рядом с пострадавшей артисткой, воспринимал ее как маму, а когда почувствовал, что вскоре появится «братик», разозлился — будто он старший ребенок и боится переключения родительского внимания на нового малыша.

Беременная дрессировщица от когтей своего мохнатого коллеги по сцене получила лишь пару царапин да немного ушиблась при падении. После появления в сети кадров с места событий, по информации EADaily, женщину госпитализировали, но позже в цирке пояснили — серьезных травм она не получила. Спустя полдня после стычки мама и ее «крошка» помирились, уже снова милуются и обнимаются. Непростое дело — родительство.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео инцидента с нападением медведя на артистку орловского цирка.