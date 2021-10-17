Нападение медведя на беременную ассистентку в орловском цирке попало на видео

Жуткий инцидент произошел в орловском цирке. Бурый медведь, участвовавший в театрализованном представлении, неожиданно прямо на глазах у публики набросился на ассистентку, сжал ее в лапах и повалил на пол. ЧП сняли на видео, кадры были опубликованы в группе ВКонтакте «Город Орел».

По данным очевидцев, пострадавшая женщина оказалась беременной. Ее госпитализировали в срочном порядке. Подробности и обстоятельства случившегося устанавливаются.