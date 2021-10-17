«Растекается лицо»: Экс-жена Аршавина из-за болезни не может даже плакать

Еще недавно бывшая жена футболиста надеялась вернуть былую красоту, но врачи не взялись за операцию из-за высокого риска осложнений.

В последнее время на долю бывшей жены Андрея Аршавина Алисы Казьмина выпало немало испытаний. После расставания с известным футболистом журналистке пришлось съехать вместе с детьми из родного дома по настоянию бывшей свекрови.

По словам знаменитости, переезд стоил ей немалых душевных страданий, но даже поплакать вволю, чтобы стало легче, она не может себе позволить. Из-за тяжелой болезни ее лицо буквально растекается от слез.

«Не плачу совсем. Раньше вообще это незнакомо, а сейчас жалко жалеть себя и потом, мне категорически нельзя плакать у меня все лицо растекается и это ужас», — искренне поделилась своей бедой журналистка на странице в Instagram.

Instagram @arshavina_alisia_7

Как известно, покинуть петербургский особняк, в котором экс-супруга Аршавина жила вместе с детьми и бывшим мужем пришлось по настоянию бывшей свекрови. До развода Андрей Аршавин обещал, что никогда не выгонит Алису с наследниками, однако, когда семья распалась, его мать, которой футболист ранее подарил дом, подала на журналистку в суд. Журналистка требовала, чтобы Аршавина с детьми либо съехали, либо платили арендную плату.

В комментариях экс-жену футболиста поддерживают, как могут. Женщины в ответ на рассказы Аршавиной о своем состоянии вспоминают о том, что им тоже довелось пережить немало тяжелых моментов в жизни.

«Милая Алиса, я так рада, что вы вернулись, не сдавайтесь, пожалуйста, ведь глядя на вас, многие тоже борются со своими недугами, вы надежда и пример для многих», — написали подписчицы.

По словам Казьминой, еще недавно она жила надеждой, что врачи помогут ей восстановить лицо, разрушающееся на глазах вследствие болезни, но запланированную операцию пришлось отменить. Медики заключили, что хирургическое вмешательство сейчас невозможно, так как риск осложнений слишком велик.

Казьмина решила не сдаваться и попробовать научиться жить дальше, пусть даже и без лица. По ее словам, главным счастьем для нее остаются дети, которые дарят радость и придают смысл существованию.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что пластический хирург сравнил последствия операций на нос Аршавиной и Мамаевой.