Пластический хирург сравнил последствия операций на нос Аршавиной и Мамаевой

Долгое время экс-жена Андрея Аршавина Алиса Казьмина страдает от тяжелого недуга, в результате которого осталась практически без носа. Пластический хирург Владимир Плахотин, комментируя эксклюзивно для 5-tv.ru возможные причины такого состояния журналистки, вспомнил историю Аланы Мамаевой, у которой после многократных пластических операций возникали осложнения.

По мнению Плахотина, болезнь Алисы Аршавиной не имеет ничего общего с заболеванием под названием аутоиммунный некроз, о котором ранее заявляла бывшая жена футболиста.

«Если бы это был действительно некроз, она бы умерла уже. При этом заболевании твоя иммунная система тебя убивает», — считает специалист.

По словам пластического хирурга, экс-супруга футболиста Аршавина так же, как и Алана Мамаева пострадала в результате неудачного хирургического вмешательства.

«У нее (Алисы Аршавиной — Прим. Ред.) проблемы с носом. Она несколько раз его оперировала. В результате нарушилось кровоснабжение, питание тканей. Впоследствии начался некроз тканей носа. Такие операции делались и у нас, и в Америке. Жене футболиста Мамаева делали операцию тоже с носом. Вполне нормально», — рассказал пластический хирург.

К слову, бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана еще три года назад откровенно признавалась журналистам, что неоднократно прибегала к помощи пластических хирургов, чтобы улучшить внешние данные. По словам модели, она исправляла губы, грудь, ягодицы, делала подтяжку ног.

Основной проблемой стал как раз нос, который модель исправляла целых четыре раза. Как рассказала Мамаева в интервью youtubе-каналу, уже через год после операции приходилось все делать заново, так как нос был кривой, а сама Мамаева не могла нормально дышать. Кроме того, из-за использования специального препарата, в носу модели буквально образовалась дырка, пришлось вновь ложиться под нож.

В пользу версии о последствиях неудачного оперативного вмешательства как причины болезни Аршавиной, ранее высказывались и другие специалисты. К примеру, пластический хирург Сергей Кулагов, сравнивал ситуацию бывшей жены футболиста с историей, которая произошла с королем поп-музыки Майклом Джексоном. Как известно, в результате ринопластики у исполнителя просто омертвел кончик носа и пришлось делать искусственные насадки.

При этом сама Алиса Аршавина утверждает, что болеет вовсе не из-за неудачной пластической операции. По ее словам, она страдает тяжелым заболеванием аутоиммунной системы. Женщина перенесла уже шесть операций, находилась в состоянии комы, пережила угрозу сепсиса, однако победить недуг и вернуть былую красоту пока не представляется возможным.

Аршавина возлагала большие надежды на очередную операцию, собрала необходимую сумму — порядка 700 тысяч рублей, но в итоге врачи отказались проводить хирургическое вмешательство из-за высокого риска осложнений.

Недавно Аршавина призналась, что ей еще долгое время предстоит жить с изменившимся до неузнаваемости лицом. При этом она старается находить положительные моменты в жизни и не сдаваться, а главным стимулом и источником радости для нее являются дети.

Как известно, у Алисы Аршавиной есть сын Алексей и дочь Алиса от первого брака с предпринимателем Алексеем Казьминым, а также дочь Есения от Андрея Аршавина.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что экс-жена Аршавина рассказала про нового мужчину в своей жизни.