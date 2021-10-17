«Встать было невозможно»: Мать Шиловской о самочувствии дочери после операции
Актриса Аглая Шиловская не могла ходить после операции
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Актрису увезли в больницу прямо со съемок «Ледникового периода».
Российская актриса театра и кино Аглая Шиловская с трудом восстанавливалась после операции, однако это не помешало ей вернуться в «Ледниковый период». После съемок одного из последних выпусков звезду увезли в больницу. Последствия хирургического вмешательства оказались серьезными — знаменитость даже не могла подняться. Когда же ей стало лучше, она вернулась к тренировкам и отправилась на лед вместе со своим партнером Максимом Шаблиным. Об этом в интервью 5-tv.ru рассказала мама артистки Светлана Шиловская.
«Эфир уже во вторник, вчера была первая тренировка. После операции встать было невозможно. Как смогла встать, так сразу и пошла. Слушайте, там солдаты. Если уж ты влез проект, то по возможности, пока ползаешь, ты должен его завершить», — объяснила мама звезды.
Уже во вторник состоятся съемки очередного выпуска «Ледникового периода». В номинации на вылет Аглая Шиловская и Ксения Бородина. Кто из двух девушек заслужит возможность остаться в проекте, будут решать судьи.
Ранее Аглая Шиловская рассказала, что после последней программы оказалась на операционном столе. После срочного хирургического вмешательства восстановление, по словам Шиловской, проходит не совсем гладко.
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