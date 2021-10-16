Аглую Шиловскую прооперировали после съемок нового выпуска «Ледникового периода»

Актриса Аглая Шиловская рассказала, почему отказалась от участия в съемках третьего выпуска шоу «Ледниковый период». По словам актрисы, такое решение было связано с состоянием ее здоровья, пишет KP.RU.

Актриса рассказала, что после последней программы оказалась на операционном столе. После срочного хирургического вмешательства восстановление, по словам Шиловской, проходит не совсем гладко.

«Дорогие друзья, если бы знали, как непросто записывать это видео из дома, когда я должна быть на льду. Но дело в том, что с прошлой программы я уехала на внезапную и срочную операцию. После нее мое восстановление идет не совсем гладко», - сказала звезда.

Как известно, на льду актриса выступала в паре с фигуристом Максимом Шаблиным. Из-за того, что они не смогли принять участие в очередном выпуске, творческий дуэт не получил ни одного балла и, как следствие, стал номинантом на вылет из проекта.

Недавнее выступление пары Шиловской и Шаблина, в котором они предстали пред зрителями в образе Аллы Пугачевой и музыканта Владимира Кузьмина, получила немало критических замечаний со стороны членов жюри. Пара исполнила танец под песню "Две звезды".

Шиловская выразила надежду, что вскоре ее здоровье восстановится и тогда они с Шаблиным вновь смогут встать на коньки и продолжат участие в шоу.

К слову, вокруг проекта сейчас кипят нешуточные страсти. Никита Пресняков, который в паре с серебряным призером Олимпийских игр Натальей Забияко выбился в лидеры, в последнем выпуске, заявил, что недоволен высокими оценками жюри. По его мнению, во время репетиций сложные пируэты удавались ему гораздо лучше.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Смольянинов просил Мельникову отказаться от «Ледникового периода».