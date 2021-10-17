Его конца ждал каждый: как повлияет на знаки зодиака окончание ретроградного Меркурия

Ретроградный Меркурий, начавшийся 27 сентября, заканчивает свое обратное шествие и, начиная с 18 октября, жизнь представителей всех знаков зодиака постепенно начнет возвращаться в привычное русло. Астролог, участник «Битвы экстрасенсов» Денис Холодницкий эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал, как смена направления движения Меркурия с ретроградного на директное повлияет на судьбы и планы людей в ближайшем будущем.

Ретроградный Меркурий в отведенный ему период никого не пощадил, достаточно сильно повлияв на все знаки зодиака. Но его время вышло, и наконец-то можно выдохнуть, считает эксперт по звездам. Причина — в поменявшемся расположении Меркурия: теперь он находится в директном (обычном, прямом — Прим.ред.) направлении и в знаке Весов.

Чего стоит ждать от союза Меркурия и Весов

Эксперт напомнил, что Меркурий в своем «голом» виде отвечает за мозг и интеллект, обработку информации и коммуникацию. С 18 октября наступает время сглаживания углов. Если вы поругались со своими близкими, пришло время сесть и обсудить возникшее недопонимание, наладить общение.

«Благоприятное время для новых встреч и знакомств, будет хотеться красоты вокруг, путешествий и новых положительных эмоций. Хорошее время для начала новых романтических отношений и закладки фундамента счастливой семейной жизни», — обнадежил провидец.

Кроме того, наступает благоприятное время для развития себя в социуме, продвижения бизнеса, особенно если ваша работа связана с переговорами. Стоит активнее действовать в направлении зарабатывания денег, и тогда награда за труды не заставит себя долго ждать, подсказал Холодницкий.

Чего стоит опасаться

«Избегайте сомнений и двойственности, неопределенности. Больше полагайтесь на логику и здравый смысл, двигайтесь вперед: ведь только вы знаете свои цели», — порекомендовал экстрасенс.

При этом не забывайте, что главное в наступившем периоде — придерживаться равновесия, стараясь находить как логическое, так и эмоциональное объяснение тем или иным событиям. Такая тактика будет беспроигрышной и поможет быстрее решить существующие разногласия. Без трудностей не обойтись, но преодолеть их можно будет помощью общения и переговоров, без скандалов и эмоциональных всплесков.

«Наступил благоприятный период, но помните, что полностью расслабляться не стоит. Будьте внимательнее к своим близким, не конфликтуйте, и тогда все у вас будет хорошо», — резюмировал астролог Денис Холодницкий.

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