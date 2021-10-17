Выход из зоны комфорта: чем грозит знакам зодиака конец ретроградного Юпитера

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Алексей Хитров
Эксклюзив 1 507

Астролог Денис Холодницкий указал, что 18 октября Юпитер сменит направление движения с ретроградного на директное.

Фото, видео: depositphotos / 3quarks, 5-tv.ru

18 октября, спустя четыре месяца, Юпитер поменяет направление движения с ретроградного на директное, находясь в созвездии Козерога. К каким последствиям это приведет, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал астролог, участник «Битвы экстрасенсов» Денис Холодницкий.

Он напомнил, что Юпитер — планета социальная, которая в астрологии отвечает за образование и преподавание, юриспруденцию и социальную жизнь. Вместе с тем Юпитер шефствует над всем, что связано с самореализацией, целями и глобальными планами на жизнь.

«Вы, наверное, заметили, как в эти четыре месяца тяжело давалось обучение, возможно, откладывались, переносились или заканчивались не в вашу пользу судебные разбирательства. Да-да, это все ретроградный Юпитер. Спешу вас обрадовать, наконец-то Юпитер возвращается в директное направление», — говорит астролог.

Холодницкий отметил, что, находясь в ретроградном движении продолжительный срок, Юпитер «навел немного хаоса», к которому все прекрасно адаптировались, поэтому теперь придется выходить из зоны комфорта. Новые события будут крайне непривычны, возникнет желание трансформировать все и вся, предупреждает астролог.

«Я бы советовал присмотреться к тем событиям, которые будут происходить в вашей жизни, и выявить, какой урок хотела преподать вам вселенная в той или иной ситуации. Окружите себя единомышленниками, людьми, которые будут с вами на одной волне. Если у вас есть какая-то бизнес-идея, начните больше изучать ее. Это прекрасное время для развития своей реализации как в обществе, так и духовно. Ищите вдохновение», — рекомендует Холодницкий.

Он добавил, что прямой Юпитер поможет детально продумать новые проекты, и посоветовал сохранять оптимизм. Представителей знаков Водолея и Льва эксперт предупредил о возможных сложностях в этот период: не исключено, что у них возникнут проблемы во взаимодействии с государственными органами.

«Подводя итог, могу сказать с уверенностью: наступает благоприятный период. Но до конца октября лучше не расслабляться, проявите сдержанность и осторожность», — резюмирует Холодницкий.

Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 октября.

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