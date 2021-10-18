Жорин предупредил Волочкову о риске лишиться свободы из-за крупного долга

Звездный адвокат Сергей Жорин рассказал, что может грозить балерине Анастасии Волочковой из-за больших долгов. Известно, что артистка накопила задолженность за жилую площадь и коммунальные платежи почти в миллион рублей.

По словам юриста, есть несколько случаев, при которых знаменитость рискует подвергнуться законным санкциям. В первую очередь, она может лишиться возможности выехать заграницу.

«В случае если задолженность превышает 30 тысяч рублей, то пристав имеет право наложить запрет на выезд за пределы Российской Федерации. Если задолженность есть по алиментам, то и того меньше — десяти тысяч рублей будет достаточно, чтобы закрыть выезд из РФ», — констатировал Жорин.

Существенные трудности могут вызвать и долги перед кредиторами. Как отметил адвокат, если задолженность составляет 500 тысяч рублей, то взыскатель может инициировать процедуру банкротства. А это влечет определенные последствия.

«Должнику может грозить обращение взыскания на его имущество, можно оспорить сделки, которые были совершены за последние три года, а также обратить взыскание на текущие доходы», — сказал юрист.

Он напомнил, что эти меры возможны до момента, пока артистка добровольно не решит погасить все долги. Только в этом случае ей не придется ждать никаких ограничений.

«Как поступит Анастасия Юрьевна, мы узнаем сразу после рекламы. Может быть она сначала обойдет все телевизионные шоу, только после этого будет гасить задолженность, а может быть сразу исполнит постановление приставов. Время покажет», — иронично подчеркнул звездный адвокат.

Однако остается и вариант того, что Волочкова вовсе не посчитает необходимым выплачивать долги.

«При этом если не исполнить постановление в сроки, которые приставы дают для его добровольного исполнения, то тогда придется еще и 7% исполнительного сбора заплатить», — отметил адвокат.

Умышленное неисполнение решения суда может повлечь как административную ответственность, так и уголовную.

«Статья 315 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до одного года», — резюмировал Жорин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) размещен новый исполнительный лист на имя уроженки Ленинграда Анастасии Юрьевны Волочковой. За 45-летней балериной числится задолженность по платежам за жилую площадь и коммунальные платежи, включая пени, в размере 912 179 рублей 53 копейки.