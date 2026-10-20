В Казахстане прекратили уголовное дело в отношении рэпера Navai

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 38 0

Музыканта задержали 14 октября в Казахстане после въезда из Киргизии. В его автомобиле обнаружили наркотики.

Navai вышел из СИЗО под залог

Фото: Михаил Синицын/ТАСС

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Уголовное дело в отношении российского рэпера Navai по делу о наркотиках прекратили, сообщили ТАСС в департаменте полиции. Также агенство сообщает, что исполнителя выдворили из Казахстана. 

Музыканта задержали 14 октября в Казахстане после въезда из Киргизии. Mercedes рэпера остановили на пограничном пункте «Кордай» в Жамбылской области. В автомобиле обнаружили наркотики.

По данному факту возбудили уголовное дело по подозрению в покушении на контрабанду наркотических средств.

В день задержания музыканта в Астане должен был состояться его концерт, однако выступление отменили.

Изначально суд избрал Navai меру пресечения в виде ареста на два месяца. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что продажу билетов на московский концерт рэпера Navai, запланированный на 22 октября, временно приостановили на сайте площадки. При попытке приобрести билет появлялось сообщение о недоступности продаж. При этом концерт продолжал оставаться в афише, а билеты были доступны через другие сервисы.

Официальной информации об отмене выступления в Москве не поступало. Концерт Navai в Кишиневе ранее перенесли с 16 октября на 8 декабря.

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