Задержана подозреваемая в убийстве девятилетней девочки в Вологде

Школьницу искали больше суток полицейские и волонтеры. Вечером 18 октября она была найдена мертвой. По подозрению в убийстве задержана женщина, состоящая на учете в психдиспансере.

Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, которую подозревают в убийстве девятилетней девочки в Вологде.

Она пропала еще в субботу, но искать ее начали с полудня 17 октября. К поискам привлекли сотрудников полиции, Следственного комитета РФ, спасателей и волонтеров. Вечером в понедельник, 18 октября, тело школьницы было найдено в квартире пятиэтажного дома в Долгом переулке.

По подозрению в убийстве задержана 40-летняя женщина. В настоящее время она отказывается от общения со следователями и находится в невменяемом состоянии. Согласно имеющимся данным, она состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

СК РФ

По словам знакомой с подозреваемой женщины по имени Елена в соцсетях, у правоохранителей есть основания полагать, что убийство совершила именно 40-летняя женщина, так как она отличалась странным поведением. Например, она следила за детьми с тех пор, как ее лишили родительских прав.

«Наши старшие дети учились в одном классе. Эта женщина больна на голову, у нее есть справка. Она хотела на прошлой неделе увести моих детей из садика, заявление в полицию уже написано», — сообщила знакомая подозреваемой.

При этом в правоохранительных органах, по словам Елены, отказались предпринимать какие-либо меры из-за отсутствия оснований для задержания душевнобольной женщины.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры из двора, где была найдена мертвой пропавшая девочка.