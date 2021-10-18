Кадры из двора в Вологде, где было обнаружено тело девятилетней девочки, оказались в распоряжении 5-tv.ru. Пропавшая школьница была найдена мертвой в понедельник, 18 октября, в квартире пятиэтажного дома в Долгом переулке. На записи видно, что во дворе собрались десятки шокированных произошедшим людей.

Известно, что девочку искали с полудня 17 октября, были задействованы сотрудники полиции, СК РФ, спасатели и волонтеры. Ранее очевидцы рассказывали, что перед исчезновением девятилетний ребенок был замечен с мужчиной, которому на вид около 30 лет.

Однако согласно данным 5-tv.ru, к похищению и убийству может быть причастна 41-летняя женщина. В настоящий момент она задержана, однако пока не дает следователям показания, так как находится в невменяемом состоянии. Обстоятельства случившегося выясняются.